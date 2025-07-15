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    Финансы

      Казахстан оказался лидером по числу безработных в странах ЕАЭС

      Опубликовано:

      Безработный человек вывернул карманы своих джинсов
      Безработный. Иллюстративное фото: pixabay.com

      В Казахстане насчитали 346,1 тыс. безработных, зарегистрированных в службах занятости. Это самый высокий показатель в странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Подробности читайте на NUR.KZ.

      По итогам первого квартала 2025 года в Казахстане уровень безработицы составил 4,6%.

      Этот показатель был посчитан по методологии Международной организации труда (МОТ), а это значит, что под безработными понимали граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время.

      Согласно Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), казахстанский показатель является одним из самых высоких среди стран-участниц ЕАЭС.

      Для понимания: в России уровень безработицы равен 2,3%, в Беларуси – 2,8%, а в Кыргызстане – 4,1%. Самая высокая безработица зафиксирована в Армении – 13,9%.

      Однако ЕЭК предоставляет и другую статистику, которая заметно меняет картину. Согласно данным ведомства, на конец мая в Евразийском экономическом союзе насчитывалось 718,3 тыс. безработных, зарегистрированных в службах занятости населения, из которых 346,1 тыс. приходится на Казахстан.

      Это примерно 3,6% к численности рабочей силы республики. В других странах показатель скромнее:

      • 4 тыс. (0,1%) – в Беларуси;
      • 36,9 тыс. (2,7%) – в Армении;
      • 46,9 тыс. (1,6%) – в Кыргызстане;
      • 284,4 тыс. (0,4%) – в России;
      Численность безработных в странах ЕАЭС по итогам мая достигла 718,3 тыс. человек
      Безработица в ЕАЭС. Инфографика: Евразийская экономическая комиссия

      Стоит уточнить, что высокий уровень официально зарегистрированной безработицы в Казахстане не обязательно означает, что в стране больше безработных, чем в других.

      Казахстан входит в число "лидеров" по этому показателю в ЕАЭС, однако такие цифры могут свидетельствовать не столько о масштабах проблемы, сколько о высокой активности служб занятости. Если люди регистрируются как безработные, значит, считают этот статус полезным – будь то для получения соцвыплаты или поиска работы через карьерный центр.

      В то же время важно понимать: не все безработные попадают в статистику. По последним данным, около 4,7 млн человек в возрасте 15 лет и старше вообще не входят в состав рабочей силы – то есть официально не считаются ни занятыми, ни безработными.

      Также ранее эксперт рассказал, приведет ли повышение минимальной зарплаты к росту безработицы в Казахстане.

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