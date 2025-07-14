Сколько казахстанцев начали "новую жизнь" на севере страны

С начала года более 2 тыс. человек решили добровольно переехать в трудодефицитные регионы Казахстана. За это они получили финансовую поддержку от государства. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует программа, в рамках которой граждане могут переехать в трудодефицитные регионы – то есть туда, где есть острая необходимость в рабочей силе. Казахстанцам, которые решатся на такой шаг, государство выплачивает субсидии.

Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2025 года на такой переезд решилось 2 202 человека:

1 111 переселенцев;

переселенцев; 1 091 кандас (казахи, вернувшиеся на историческую родину из других стран).

Больше всего переселенцев приняла Павлодарская область (672 человека). Следом идут Северо-Казахстанская (532), Костанайская (330) и Акмолинская (215) области. В целом до конца текущего года планируется переселить 9 653 человека, и часть квоты (2 309) приходится на кандасов.

Какую помощь получают казахстанцы

Граждане, решившиеся на переезд, могут рассчитывать на поддержку от государства. В 2025 году она включает в себя:

субсидии на переезд – по 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, то есть по 275 240 тенге единовременно;

единовременно; субсидии на покрытие расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП на семью ( от 58 980 до 117 960 тенге );

); выдача сертификатов экономической мобильности на покупку жилья;

содействие в трудоустройстве или в организации бизнеса;

направление на краткосрочное обучение.

Сертификат экономической мобильности может покрыть до 50% от стоимости покупаемого жилья, но у суммы есть потолок – не более 1 160 МРП, то есть 4 561 120 тенге в 2025 году. Это максимальное значение, которое выплатит государство на приобретение недвижимости.

Отметим, что система также предусматривает субсидии для работодателей, которые окажут содействие в переселении, в размере 400 МРП, то есть 1 572 800 тенге.

Ранее также стало известно, что правила для переселенцев в Казахстане ужесточили, чтобы избежать коррупционных рисков и хищения бюджетных средств.

Напомним, в Казахстане также работает программа "С дипломом – в село", в рамках которой специалисты могут оформить ипотеку под льготные 0,01%.

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