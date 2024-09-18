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Ужесточить условия выплат решили для переселившихся на север Казахстана

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Домик-копилка и деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Переезжая в трудодефицитные регионы, казахстанцы могут получить выплаты на покупку жилья. Но теперь условия программы решили ужесточить. Что в ней может измениться, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане есть регионы как с избыточным количеством рабочей силы, так и с ее дефицитом. Первые в основном располагаются на юге, а вторые – севере. При этом в стране действуют программы по добровольному переселению граждан туда, где не хватает "рабочих рук", то есть в северные регионы.

Кто решится на этот шаг, может получить выплаты от государства на переезд, оплату коммунальных услуг, а также на покупку собственного жилья. Для последней цели гражданам выдается сертификат экономической мобильности, который покрывает до 50% стоимости жилья, но не более 1 160 МРП, или 4 282 720 тенге в 2024 году.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, ужесточение условий касается именно этих сертификатов. Дело в том, что ранее генпрокуратура провела анализ расходования государственных средств и выявила хищения на сумму свыше 1 млрд тенге.

Как оказалось, переселенцы, чтобы получить максимальную сумму сертификата, прибегали к искусственному завышению стоимости жилья. Некоторые граждане также использовали фиктивное переселение в трудодефицитные регионы для получения средств, но фактически продолжали жить и работать в другом регионе.

В связи с многочисленными нарушениями теперь в правилах добровольного переселения для повышения трудовой мобильности хотят изменить следующие условия:

  • документы по приобретаемому с помощью сертификата жилью будут проверяться еще тщательней – для этого сотрудники карьерных центров будут выезжать на объект сделки;
  • центры трудовой мобильности смогут обжаловать результат оценки стоимости жилья;
  • переселенцам могут запретить покупку по сертификату жилья, которое ранее уже приобреталось с помощью него;
  • могут исключить права переселенцев осуществлять трудовую деятельность за пределами региона расселения.

Также в ведомстве сообщили о том, что уже с марта 2025 года услуга по включению граждан в списки переселенцев будет автоматизирована. Заявителям не придется контактировать с сотрудниками карьерных центров, что позволит минимизировать коррупционные риски и увеличит прозрачность всей процедуры.

Как отметили в Минтруда, данные поправки были внесены в правила после замечаний Генеральной прокуратуры РК, которая на данный момент уже начала 20 досудебных расследований по поводу хищений средств в рамках программы.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2162848-uzhestochit-usloviya-vyplat-reshili-dlya-pereselivshihsya-na-sever-kazahstana/

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