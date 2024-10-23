Кому выдали безвозвратные 4,2 млн тенге на покупку жилья в Казахстане

В Казахстане внутренние переселенцы и кандасы могут получить субсидии на переезд, а также сертификат на 4,2 млн тенге для покупки жилья. Сколько человек получили поддержку, узнали журналисты NUR.KZ.

В Казахстане существует программа по переселению граждан в трудодефицитные регионы. Кандасы и внутренние переселенцы, которые решились на такой шаг, могут рассчитывать на поддержку от государства.

Главным стимулом для переезда стали сертификаты экономической мобильности (СЭМ), которые используются для покупки жилья на новом месте.

Как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, сертификаты предоставляются единовременно на безвозмездной и безвозвратной основе в размере 50% от стоимости жилья или до 4,2 млн тенге на семью. С 2023 года такие сертификаты получили уже 1 246 семей.

Важно учесть, что СЭМ выдается при наличии предварительного договора или договора купли-продажи жилья. То есть нельзя сначала получить сертификат, а потом искать себе подходящий дом.

СЭМ также можно использовать для строительства своего дома или как первоначальный взнос по ипотеке. Но в последнем случае нужно иметь письмо от банка, что он одобряет выдачу жилищного займа. Действует сертификат только в населенном пункте постоянного проживания в регионе прибытия.

Помимо СЭМ, казахстанцы могут рассчитывать на следующую поддержку от государства:

субсидия на переезд – единовременно в размере 70 МРП на главу и каждого члена семьи ( 258 440 тенге);

субсидия на аренду и оплату коммунальных услуг;

направление на дополнительное обучение;

содействие в трудоустройстве или в развитии своего бизнеса;

поощрение работодателей, которые нанимают переселенцев – им выплачивают по 400 МРП (1 476 800 тенге) за каждого работника, если он трудоустроен на постоянную работу минимум на 2 года и обеспечен жильем.

О том, какие регионы Казахстана остро нуждаются в переселенцах, мы подробно рассказывали здесь.