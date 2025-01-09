Сколько казахстанцев смогут получить деньги за переезд на север страны в 2025 году

За переезд в трудодефицитные регионы казахстанцам готовы платить деньги и даже помочь с покупкой жилья. В 2025 году такая возможность будет у 7 344 граждан. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане продолжает действовать программа, в рамках которой граждане могут переехать в регионы, где нужна рабочая сила, и при этом рассчитывать на помощь от государства.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, на 2025 год уже установлена региональная квота для граждан, готовых к переезду. Такая возможность будет у 9 653 человек, но часть квоты предусмотрена для кандасов (2 309).

Непосредственно на переселенцев, то есть граждан Казахстана, которые решат покинуть трудоизбыточный регион и уехать жить и работать в трудодефицитный (то есть с юга на север страны), квота составляет 7 344 человека.

Переселенцев ждут в Павлодарской (3 050), Северо-Казахстанской (2 969), Костанайской (535), Восточно-Казахстанской (372), Карагандинской (38), а также в областях Абай (255) и Ұлытау (125).

Граждане, которые переедут в трудодефицитные регионы, могут рассчитывать на следующие виды поддержки от государства:

субсидии на переезд – по 70 месячных расчетных показателей (МРП) на каждого члена семьи, то есть по 275 240 тенге единовременно; субсидии на покрытие расходов на аренду жилья и оплату коммунальных услуг – от 15 до 30 МРП на семью (от 58 980 до 117 960 тенге); выдача сертификатов экономической мобильности на покупку жилья; содействие в трудоустройстве или в организации бизнеса; направление на краткосрочное обучение.

При этом система также предусматривает субсидии для работодателей, которые окажут содействие в переселении, в размере 400 МРП, то есть 1 572 800 тенге.

Напомним, сертификат экономической мобильности покрывает 50% стоимости приобретаемого переселенцами жилья, но не более 1 160 МРП, или 4 561 120 тенге в 2025 году.

Ранее также стало известно, что правила для переселенцев в Казахстане ужесточили, чтобы избежать коррупционных рисков и хищения бюджетных средств.