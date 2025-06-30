Снятие пенсионных накоплений: в Минтруда сделали заявление по порогам достаточности
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Глава Минтруда Светлана Жакупова в кулуарах парламента высказалась по вопросу снижения порогов для досрочного снятия пенсионных накоплений, передает корреспондент NUR.KZ.
Светлана Жакупова напомнила, что пенсионные накопления необходимы для "достаточно обеспеченной старости".
"Изъятие пенсионных накоплений в раннем возрасте будет влечь за собой снижение актуальности стоимости этих пенсионных выплат в далеком будущем, в старости. Поэтому на сегодняшний день, наверное, этого не стоит делать", - пояснила министр.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2260734-snyatie-pensionnyh-nakopleniy-glava-mintruda-sdelala-zayavlenie-po-porogam-dostatochnosti/
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