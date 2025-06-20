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    Финансы

      Оплачивается ли отгул в связи с уходом за больным ребенком в Казахстане

      Опубликовано:

      Женщина заглядывает в пустой кошелек
      Пустой кошелек. Иллюстративное фото: Doucefleur/Getty Images

      Родители могут не выйти на работу из-за необходимости заботы о заболевших детях. На этот случай для них предусмотрена возможность сохранения оплаты, но не в полной мере. Об этом читайте на NUR.KZ.

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      Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации
      • Родители в Казахстане могут оформить больничный лист для ухода за больным ребенком, что дает право на временное освобождение от работы и получение пособия.
      • Пособие по больничному листу рассчитывается исходя из среднедневного заработка за последние 12 месяцев, умноженного на количество дней нетрудоспособности, но не может превышать 25 МРП в месяц.
      • Для оформления больничного по уходу за ребенком необходимо сообщить педиатру о такой необходимости при домашнем лечении, либо получить его в медорганизации при стационарном лечении.

      Отгул с работы – это возможность уделить время на другие цели, связанные с семейной или личной жизнью, здоровьем и прочими заботами.

      При этом отгул может быть неоплачиваемым (например, оформляется как отпуск без содержания). Однако в некоторых случаях отсутствие на работе может быть вызвано объективными причинами, которые позволяют сохранить оплату.

      К ним относится и уход за больным ребенком.

      Больничный по уходу за детьми

      Как сообщает сайт eGov.kz, лист о временной нетрудоспособности – или "больничный лист" – это документ, удостоверяющий временную нетрудоспособность лиц и подтверждающий право на временное освобождение от работы и получение пособия по временной нетрудоспособности.

      Фигурки членов семьи из картона лежат рядом с монетами
      Монеты и фигурки людей. Иллюстративное фото: Seamind Panadda/EyeEm/Getty Images

      Его можно оформить при:

      То есть родители, дети которых заболели, могут оформить больничный лист для ухода за ребенком и получать соответствующую выплату.

      Однако важно помнить, что рассчитывается пособие по специальной формуле, а выдаваемая сумма может оказаться ниже официальной зарплаты.

      Сколько заплатят за больничный

      Условия выплаты социального пособия по листу нетрудоспособности определены в Трудовом кодексе (статья 133).

      Оплачивают их работодатели за счет своих средств (исключение – больничный в связи с беременностью и родами, который поступает из Государственного фонда социального страхования).

      Ребенок с деньгами
      Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

      Сумма пособия рассчитывается путем умножения среднедневного заработка казахстанцев на количество рабочих дней, выпадающих на период временной нетрудоспособности. В свою очередь размер среднедневного заработка – это сумма начисленной зарплаты за 12 месяцев, которую делят на количество рабочих дней в этом периоде.

      Например, если условный родитель имеет среднедневной заработок в размере 9 000 тенге. Тогда в случае больничного на три дня оплата составит 27 000 тенге. При этом максимальный размер пособия на один месяц не может превышать 25 МРП (98 300 тенге на 2025 год).

      А для получения пособия по уходу за больным ребенком нужно:

      • при домашнем лечении – сообщить педиатру о необходимости оформления больничного листа, который будет составлен на имя работника-родителя при посещении врача в поликлинике, либо при вызове на дом;
      • при стационарном лечении – выдается медорганизацией, в которой проводится лечение.

      Таким образом, родители могут получать выплаты по больничному листу во время ухода за заболевшими детьми.

      Напомним, ранее сообщалось о планах по выдаче больничных листов и справки о временной нетрудоспособности исключительно в электронном формате.

      Также мы рассказывали, как будет оплачиваться работа, которую казахстанцев просят выполнить во время действия больничного листа.

      Дополнительно мы рассказывали, сколько дней можно находиться на больничном в Казахстане.

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