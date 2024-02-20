Должны ли заплатить казахстанцам за работу во время больничного

Казахстанцев, находящихся на больничном, могут вызвать на работу во время болезни. Но оплата труда может поступить только по пособию. Законно ли это и сколько заплатят, читайте в материале NUR.KZ.

Если работник заболел, то он может обратиться к врачам и получить лист о временной нетрудоспособности – так называемый "больничный".

Он позволяет получать денежные выплаты на период временной нетрудоспособности и обычно выдается на небольшой срок (изначально на 3 дня, а затем продлевается до 6 дней приказом главного врача). Однако больничный можно продлить на большее количество дней.

В то же время иногда работника могут попросить поработать онлайн или выйти в офис для срочных задач. Как сообщает Telegram-канал "Юрист "Параграф", в этом случае финансовые интересы работника могут быть не защищены.

Можно ли получать зарплату на больничном

Казахстанцы, находящиеся на больничном, получают выплаты по временной нетрудоспособности за счет работодателя. Их размер может достигать 25 МРП в месяц (92 300 тенге в 2024 году). То есть сумма, получаемая за день болезни, может оказаться меньше положенной по зарплате.

Как указывается в источнике, если работника при этом вызовут на работу, то оплата за этот рабочий день будет только по больничному листу.

"Частичная выплата пособия по временной нетрудоспособности действующим законодательством не предусмотрена. Соответственно, за один и тот же период не может выплачиваться и заработная плата, и пособие по временной нетрудоспособности", – сообщается в источнике.

Калькулятор. Иллюстративное фото: freepik.com

Выход есть для обоих сторон

В источнике указывается, что после открытия листа нетрудоспособности работодатель не имеет права допустить работника к работе при его соответствующем информировании. Однако некоторые виды работ могут оказаться неотложными для работодателя (компании), в связи с чем работника на больничном вызывают на работу.

В этом случае вопрос дополнительной оплаты должен быть решен на основе договоренности.

"Исходя из этого, полагаем, что вопрос выплаты заработной платы или пособия по временной нетрудоспособности за выход работника на работу в период временной нетрудоспособности стороны должны решить по обоюдному согласию", – указывается в источнике.

Другими словами, работодатель не может заставить работника выйти на работу во время больничного без его согласия. А если работник все же согласится, то размер и особенности оплаты за это стороны должны решить путем переговоров.

Напомним, что казахстанцы могут оформить больничный для ухода за болеющим ребенком.