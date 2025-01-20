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Больничные листы в электронном формате: еще одну справку планируют выдавать только онлайн в Казахстане

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Врач делает записи
Врач делает записи. Иллюстративное фото: pixabay.com

Выдачу больничных листов и справку о временной нетрудоспособности могут перевести в электронный формат, передает NUR.KZ со ссылкой на проект Минздрава, размещенный на портале "Открытые НПА".

Министерство здравоохранения разместило на портале проект изменений в приказ "Об утверждении правил проведения экспертизы временной нетрудоспособности, а также выдачи листа или справки о временной нетрудоспособности".

В проекте указано, что в случае принятия поправок, выдача листа или справки о временной нетрудоспособности как госуслуга будет оказываться исключительно в электронном формате.

"На сегодняшний день услуга "Выдача листа о временной нетрудоспособности" предоставляется как в электронной, так и в бумажной форме.

Министерством в целях оптимизации и снижения использования бумажных документов активно ведется работа по переводу больничных листов и справки о временной нетрудоспособности, в электронный формат", - сказано в релизе к проекту.

Отмечается, что основной целью изменений является упрощение взаимодействия граждан с медицинскими учреждениями и органами власти, а также повышение удобства и доступности медицинских услуг.

Напомним, в прошлом году в Минздраве рассказал о переводе в электронный формат медкнижек и нескольких видов медсправок для исключения фальсификации.

Тогда отмечалось, что в электронный формат будут переведены также справка 075/у, справка о допуске к управлению ТС, санаторно-курортная карта, паспорт здоровья ребенка.

Также в прошлом году стало известно, что в больницах Казахстана внедрят Face-ID для подтверждения факта получения пациентами медицинских услуг. Министр здравоохранения Акмарал Альназарова объяснила меру борьбой с приписками.

О порядке выдачи больничных и их оплат, можно прочитать здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/technologies/internet/2213229-bolnichnye-listy-v-elektronnyy-format-eshche-odnu-spravku-planiruyut-vydavat-tolko-onlayn-v-kazahstane/

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