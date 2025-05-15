Чаще получать в наследство "детские" выплаты из Нацфонда стали казахстанцы

За все время действия программы "Национальный фонд – детям" выплаты унаследовали 52 казахстанца. Причем их стали активно получать только два месяца назад. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" действует в Казахстане уже второй год. В рамках нее каждый ребенок в Казахстане получает часть инвестиционного дохода, который зарабатывает Нацфонд страны.

Всего программой уже охвачено 6 921 035 детей. В целом им начислили 888,8 млн долларов. У тех детей, кто получал деньги с начала действия программы, общая сумма накоплений составила 232,94 доллара – две выплаты и инвестиционный доход.

Эти накопления можно использовать только на две цели – на оплату обучения или на улучшение жилищных условий. При этом доступны средства только после достижения ребенком совершеннолетия, то есть в 18 лет.

Однако законом предусмотрены другие обстоятельства, при которых деньги могут быть использованы. Это касается случаев, когда родители наследуют "детские" деньги из Нацфонда.

Сколько денег из Нацфонда унаследовали казахстанцы

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), все больше казахстанцев пользуются таким правом. Так, если в первые 10 месяцев 2024 года был всего 1 гражданин, который забрал в наследство "детские" выплаты, то на 1 января их уже было 3.

По состоянию на 1 марта наследство получил уже 21 человек, на 1 апреля – 34 человека, а на 1 мая общее количество наследников достигло 52 человека – за все время они забрали из Нацфонда 10 354,7 доллара.

Важно отметить, что в случае наследования средств все ограничения на их использование снимаются. Другими словами, родители, которые унаследовали "детские" деньги, могут их потратить на любые цели.

Напомним, что забрать целевые требования и накопления в рамках программы "Национальный фонд – детям", как, например, пенсионные накопления, при переезде за границу невозможно. Если ребенок сменит гражданство, он автоматически теряет право на получение выплат из Нацфонда.

Однако важно учесть что механизм лишения права на получение выплат работает и в обратную сторону. Если ребенок до 18 лет получит гражданство Казахстана, он сразу же становится одним из получателей выплат из Национального фонда.