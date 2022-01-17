Кому могут вернуть половину от арендной платы за жилье в Казахстане

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В условиях роста цен на рынке недвижимости стоимость съемных квартир также выросла. Однако в Казахстане планируют компенсировать половину от стоимости аренды за счет государства определенным категориям граждан. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Расходы на аренду жилья могут занимать значительную часть семейного бюджета. А с ростом цен на жилую недвижимость эти расходы возрастают.

Например, с декабря 2020 года по декабрь 2021 года стоимость аренды в Казахстане в среднем увеличилась на 17,5% и составила 1 928 тенге за квадратный метр.

Для сравнения, жилье в новостройках за прошедший год подорожало на 16,6%, достигнув отметки в 361 269 тенге в среднем за квадратный метр.

Чтобы снизить нагрузку на семейный бюджет казахстанцев, был предложен законопроект об утверждении Правил назначения и осуществления выплат отдельным категориям граждан за жилище, арендуемое в частном жилищном фонде.

Проект размещен на сайте "Открытые НПА" и доступен для публичного обсуждения до 17 января 2022 года.

Иллюстративное фото: Freepik

Кто может участвовать в программе

Проектом планируется охватить тех граждан Казахстана, которые соответствуют следующим требованиям:

доход – не более одного прожиточного минимума на члена семьи за последние 6 месяцев ( 36 018 тенге на 2022 год);

– не более одного прожиточного минимума на члена семьи за последние 6 месяцев ( на 2022 год); статус нуждающегося в жилье и постановка на учет в Единой республиканской базе очередников – охватывает инвалидов 1 и 2 групп, семьи с детьми инвалидами, детей-сирот и граждан до 29 лет, оставшихся без попечения родителей в несовершеннолетнем возрасте, многодетных семей и матерей.

Согласно данной концепции, акиматы будут выделять земельные участки частным застройщикам. А они, в свою очередь, будут возводить дома и отдавать 50% от построенных квартир в аренду Единому оператору жилищного строительства.

Именно это жилье будет участвовать в программе.

А квартиры из государственного фонда предоставляются по другим программам: аренда с правом выкупа и без.

Иллюстративное фото: freepik.com

Также имеются требования к площади арендуемого жилья, размер которого зависит от количества людей:

от 1 до 3 человек – не более 40 квадратных метров;

от 4 до 5 членов семьи – не более 60 квадратных метров;

от 6 человек и более – до 80 квадратных метров.

Даже если площадь жилья окажется больше, то к выплате все равно подлежат только 50% от указанных критериев.

То есть, если семья из 3 человек снимает квартиру площадью в 45 квадратных метров, то выплаты положены только для 20 квадратных метров. То есть, ровно половине от максимального критерия для 3 человек.

Сколько денег вернут участникам программы

Согласно тексту законопроекта, участникам программы планируется возмещать до 50% от стоимости аренды, согласно критериям по количеству членов семьи. Деньги будут выделяться из республиканского (40%) и местного (10%) бюджета.

Например, семья из 4 человек снимает жилье площадью в 50 квадратных метров. Тогда им будет возмещена сумма платежей за 25 квадратных метров жилья.

При этом стоимость квадратного метра будет определяться исходя из данных статистики по региону.

А такие расходы, как коммунальные услуги, ремонт жилья и другие эксплуатационные траты будут оплачивать сами казахстанцы.

Условия прекращения выплат

Лишиться участия в программе можно при нарушении определенных правил. Например, если:

будет утрачен статус нуждающегося в жилье;

получателей выселят или они съедут на другое постоянное место жительства;

получатель выплат не будет проживать в арендуемой квартире или предоставит ложную информацию при оформлении заявки.

Данный законопроект пока находится на стадии обсуждения, срок которого заканчивается 17 января 2022 года, то есть уже сегодня. Казахстанцы могут оставлять комментарии к документу на портале Открытые НПА.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1951107-komu-mogut-vernut-polovinu-ot-arendnoy-platy-za-zhile-v-kazahstane/