Жилищный кредит под 0,01%: почему казахстанцы им не пользуются

По программе "С дипломом в село" выдают жилищные займы под 0,01%. Но с каждым годом их оформляет все меньше людей. В 2023 году насчитали лишь 3 518 участников. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Многие казахстанцы не могут себе позволить оформить ипотеку на рыночных условиях. Особенно это касается молодых специалистов, которые еще не накопили свой капитал.

В таком случае можно принять участие в программе "С дипломом в село", которая подразумевает финансовую поддержку дипломированным специалистам. Согласившись переехать в сельскую местность и отработать там минимум три года, они могут рассчитывать на единовременное подъемное пособие в размере 100 МРП (369 200 тенге – в 2024 году ) и жилищный кредит на 15 лет под 0,01%.

Для многих молодых граждан такие условия могут оказаться очень привлекательными, однако на деле все меньше специалистов пользуются этой возможностью.

Как отмечает Институт экономических исследований (ERI), с 2020 года наблюдается негативная тенденция по сокращению количество участников программы "С дипломом в село", воспользовавшихся льготным кредитованием.

В 2023 году бюджетный кредит на приобретение жилья получили всего лишь 3 518 человек (хотя желающих было больше). Это на 30% меньше, чем было в 2020 году (5 016 человек). При этом суммы, которые выплачивались участникам за последние годы, благодаря увеличению МРП заметно выросли.

Программа "С дипломом в село". Инфографика: Институт экономических исследований

Если в 2019 году сумма "подъемных" составляла 252 500 тенге, то в 2023 году платили уже 345 000 тенге. Максимальная сумма жилищного кредита за это же время выросла с 3 784 500 тенге до 5 175 000 тенге.

Стоит отметить, что в 2024 году предельный размер бюджетного займа на приобретение жилья еще больше увеличился. Специалистам, прибывшим в районные центры, теперь максимум платят не 1 500 МРП, а 2 500 МРП (9 230 000 тенге), а приехавшим в сельские населенные пункты – 2 000 МРП (7 384 000 тенге).

Условия программы "С дипломом в село". Инфографика: Институт экономических исследований

Как считают эксперты, в условиях постоянно дорожающей недвижимости увеличение выплат, которых должно хватить на покупку или строительство собственного жилья, может стать весомым стимулом для постоянного проживания и работы в селе. Однако одним увеличением кредита ситуацию не исправить.

Дело в том, что пока улучшение условий не помогает привлечь молодежь в сельскую местность. Эксперты называет несколько проблем, с которыми сталкиваются казахстанцы в рамках программы "С дипломом в село":

недостаточная сумма кредита;

закредитованность населения и наличие у участников негативной истории;

отсутствие на рынке недвижимости подходящего жилья;

низкая заработная плата в сельской местности и повышение расходов населения;

низкая осведомленность о возможностях получения соцподдержки в рамках проекта.

Все это негативно сказывается на доступности программы. Например, в Туркестанской области, которая показывает лучшую результативность, только каждый третий участник программы "С дипломом в село" смог получить жилищный кредит.

Проблема и в ценах на жилье. По правилам программы, стоимость одного квадратного метра не должна превышать 46 МРП – в 2023 году это было 158,7 тыс. тенге. Однако реальная стоимость недвижимости во многих областях значительно превышала этот показатель. Другими словами, жилье есть, но приобрести его нельзя.

Средние фактические затраты на строительство жилья в регионах. Инфографика: Институт экономических исследований

Таким образом, хоть проект "С дипломом в село" и может оказаться хорошим стартом для казахстанской молодежи, из-за разных экономических и системных проблем ее участники не могут воспользоваться всеми преимуществами в полной мере.