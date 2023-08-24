Кредит на жилье под 0,01%: сколько казахстанцев его получили и на каких условиях

Домик. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Казахстане действует программа "С дипломом – в село". В рамках нее переехавшие специалисты могут получить финансовую поддержку. О том, сколько денег для них было выделено, узнали журналисты NUR.KZ.

Не все казахстанцы могут оформить ипотеку на рыночных условиях – проценты высокие даже по мировым меркам. Поэтому многие граждане выбирают различные льготные жилищные программы.

Одной из таких является программа "С дипломом – в село". В рамках нее некоторым переехавшим в сельскую местность дипломированным специалистам выдается подъемное пособие в размере 100 месячных расчетных показателей (345 000 тенге в 2023 году).

А также участники могут оформить бюджетный кредит на приобретение или строительство собственного жилья на следующих условиях:

ставка по кредиту – 0,01%;

срок кредита – до 15 лет;

максимальная сумма займа – 1 500 МРП ( 5 175 000 тенге );

( ); участник должен отработать в сельской местности по востребованной специальности минимум 3 года.

Как сообщает Институт экономических исследований (ERI), за 2019-2022 годы в рамках проекта "С дипломом – в село" подъемные пособия на 9,5 млрд тенге получили более 35,5 тыс. человек, и более 16 тыс. специалистам были выданы жилищные кредиты на общую сумму 64,4 млрд тенге.

В 2022 году "подъемные" были выплачены 9,7 тыс. человек, общая сумма выплат составила почти 3 млрд тенге.

Больше всего получателей подъемного пособия оказалось в Туркестанской области – 1 618 человек. На втором и третьем местах расположились Западно-Казахстанская (1 031 человек) и Алматинская (959 человек) области.

Результаты программы "С дипломом – в село". Инфографика: Институт экономических исследований

Что касается жилищного кредита, то в 2022 году его получили 2 604 человека на общую сумму 11,6 млрд тенге.

Больше всего получателей бюджетного займа оказалось в Кызылординской, Туркестанской и Западно-Казахстанской областях – 285, 280 и 239 человек соответственно.

Результаты программы "С дипломом – в село". Инфографика: Институт экономических исследований

Отметим, что участвовать в программе могут казахстанцы любого возраста, только приехавшие или уже давно проживающие в сельской местности и работающие там по ряду профессий. Это специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса (АПК), государственные служащие аппаратов акимов сельских округов (за исключением акимов и заместителей акимов).

В разрезе специальностей наибольшим спросом среди участников программы пользуется сфера образования, куда в 2022 году было привлечено 6 197 человек. На втором месте по популярности – здравоохранение. Эту сферу выбрали 2 105 специалистов.

Далее идут специальности в сфере АПК (427) и спорта (349). Менее популярными оказались специальности в государственном управлении (235), сферах культуры (253) и социального обеспечения (124).

Стоит отметить, что финансовую помощь для казахстанцев, решивших работать в селах, планируется увеличить. Так, в 2024 году размер бюджетного кредита для специалистов, прибывших для работы в районные центры, вырастет до 2 500 МРП, для остальных сельских населенных пунктов – до 2 000 МРП.

Напомним, с 2023 года у казахстанцев появилась возможность оформить жилищный кредит под 0,01% в режиме онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2033739-kredit-na-zhile-pod-001-skolko-kazahstantsev-ego-poluchilo-i-na-kakih-usloviyah/