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По 8,5 млн тенге обещают медикам, переехавшим для работы в села в Казахстане

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Врач заполняет бумаги
Врач. Иллюстративное фото: kokouu / Getty Images

На заседании правительства глава Минздрава сообщила о мерах поддержки медработников, которые переезжают в казахстанские села, передает корреспондент NUR.KZ.

"Специалистам здравоохранения, прибывшим для работы и проживания в сельские населенные пункты оказываются меры социальной поддержки в рамках программы "С дипломом в село". Также в целях повышения статуса медицинских работников расширен пакет социальных гарантий и стимулирующих выплат.

Так, с 2024 года реализуется норма, предусматривающая единовременную денежную выплату медицинским работникам остродефицитных специальностей, прибывающим на работу в сельскую местность, в размере 100 МЗП - 8,5 млн тенге", - сообщила министр здравоохранения Акмарал Альназарова.

Она добавила, что решения по выплатам на сегодня приняты пока не во всех регионах Казахстана.

Мы писали, что в Казахстане действует программа "С дипломом – в село". В рамках нее специалистам предлагается переехать из городов в сельские населенные пункты, а взамен получить государственную поддержку: подъемное пособие и жилищный кредит на выгодных условиях. Таким образом государство хочет "оживить" села, которые постепенно угасают из-за отсутствия там квалифицированных работников.

По информации акимата Жамбылского района Алматинской области, старт данной программе был дан 1 июля 2009 года.

Участие в данной программе могут принять прибывшие для работы и проживания в сельскую местность специалисты здравоохранения, образования, социального обеспечения, культуры, спорта, агропромышленного комплекса, некоторые государственные служащие.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2240358-8-5-mln-tenge-vyplatyat-medikam-pereehavshim-dlya-raboty-v-sela-v-kazahstane/