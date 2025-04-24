Кто может оформить пенсионные выплаты в 55 лет в Казахстане

Казахстанцы, которые работали на вредном производстве, могут оформить пенсионные выплаты раньше официального возраста – в 55 лет. Как это сделать, узнали журналисты NUR.KZ.

Официально в Казахстане пенсионный возраст начинается с 61 года – для женщин и 63 года – для мужчин. С этого возраста все граждане могут начать получать пенсию от государства, а также выплаты по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), если у них там были накопления за счет обязательных пенсионных взносов (ОПВ).

При этом некоторые пенсионные выплаты на самом деле можно получать намного раньше, чем государственную пенсию. Такая возможность есть, например, у тех, кто производил добровольные пенсионные взносы (ДПВ), то есть платил в фонд по собственному желанию – они могут оформить выплаты за счет ДПВ уже в 50 лет.

Однако у некоторых граждан есть возможность оформить выплаты и без ДПВ, но чуть позже – в 55 лет. Как рассказали в ЕНПФ, это могут сделать казахстанцы с трудовым стажем на вредном производстве.

Главное условие: наличие уплаченных обязательных профессиональных пенсионных взносов (ОППВ) в совокупности не менее чем за 84 календарных месяца, то есть 7 лет.

Чтобы оформить такие выплаты, нужно обратиться в госкорпорацию "Правительство для граждан" с представлением документа, удостоверяющего личность, а также сведений о банковском счете. Их также могут назначить проактивно в рамках оформления специальной социальной выплаты.

Отметим, что пенсионные выплаты казахстанцам, которые проработали на вредном производстве не менее 7 лет, являются частью спецсоцвыплаты, или так называемого "шахтерского пособия". Помимо пенсии за счет ОПВ и ОППВ, получателю назначаются выплаты из госбюджета и других источников.

Также напомним, что на данный момент ЕНПФ рассылает уведомления всем гражданам о праве на пенсионные выплаты. Их можно получить и в "стандартный" пенсионный возраст, и в 50-55 лет при наличии нужных пенсионных взносов.

Казахстанцам между тем следует заранее подать заявление на получение пенсии. Сделать это можно за 10 дней до достижения пенсионного возраста. Если опоздать с заявлением, никто не вернет недополученные деньги.

Также казахстанским пенсионерам, которое уже получают государственную пенсию, но, имея накопления, не оформили пенсионные выплаты из ЕНПФ, их могут назначить автоматически. Для этого нужно ответить на SMS-сообщение, пришедшее на номера телефона, зарегистрированного в Базе мобильных граждан.