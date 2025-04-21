Где ушедшим в декрет казахстанкам платят в среднем по 2 млн тенге

Размер соцвыплат из ГФСС заметно различается по регионам. Например, Мангистауская область стала лидером по размеру "декретных" – почти 2,1 млн тенге единовременно. Подробности читайте на NUR.KZ.

Помимо государственных пособий, при наступлении социальных рисков казахстанцы могут получить социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Всего их пять:

по утрате трудоспособности; по потере кормильца; по потере работы; по беременности и родам; по уходу за ребенком до 1,5 года.

Главное отличие соцвыплат от пособий заключается в том, что они положены только официально работающим гражданам, за которых были уплачены социальные отчисления. А их размер зависит от зарплаты работника, которому они назначаются.

Поэтому одни и те же выплаты в разных регионах отличаются по суммам – порой в разы. Статистикой поделился Государственный фонд социального страхования.

Где платят больше всего

Например, в марте область Ұлытау отличилась самыми высокими произведенными выплатами по утрате трудоспособности – 70 472 тенге в среднем. Для понимания: по стране эта сумма равна лишь 47 269 тенге, а в Кызылординской области – 33 996 тенге.

Самые большие выплаты по потере кормильца производились в Мангистауской области – 86 281 тенге. В среднем по республике сумма составила 48 452 тенге, а самые маленькие соцвыплаты платили в Северо-Казахстанской области (СКО) – 33 926 тенге.

Атырауская область стала лидером по размеру выплаты по потери работы – 119 122 тенге. В среднем по стране платили 96 259 тенге, а меньше всего в среднем получали в Кызылординской области – 67 450 тенге.

Средний размер социальных выплат в Казахстане в тенге

(март 2025 года) регион/область по утрате

трудоспособности по потере

кормильца по потере

работы Абай 37 688 38 829 81 141 Акмолинская 42 101 38 490 90 407 Актюбинская 42 861 49 561 102 788 Алматинская 41 460 40 562 81 250 Атырауская 57 795 57 901 119 122 ЗКО 44 551 43 892 115 613 Жамбылская 36 177 45 271 77 309 Жетісу 37 674 37 274 70 259 Карагандинская 51 042 49 235 98 907 Костанайская 40 110 38 672 100 624 Кызылординская 33 996 41 922 67 450 Мангистауская 61 761 86 281 84 237 Павлодарская 49 314 45 293 101 528 СКО 36 022 33 926 82 628 Туркестанская 35 103 43 829 69 901 Ұлытау 70 472 64 855 104 417 ВКО 43 575 43 052 102 198 Астана 60 491 57 727 116 186 Алматы 59 997 56 718 114 081 Шымкент 41 474 44 527 78 926 По республике 47 269 48 452 96 259 По данным Государственного фонда социального страхования

Что касается выплаты по уходу за ребенком, то здесь лидерство заняла также Мангистауская область – 105 928 тенге. Средняя для Казахстана составила 85 751 тенге, а Северо-Казахстанская область и здесь отличилась самым маленьким размером – 64 302 тенге.

Кому платят миллионы

Отдельно стоит отметить соцвыплату по беременности и родам, которая назначается при выходе казахстанки в декретный отпуск. В отличие от остальных эта выплата производится один раз.

Это влияет и на статистику. Самые большие средние "декретные" выплаты получали женщины в Мангистауской области – 2 085 716 тенге единовременно. В среднем по Казахстану мартовская выплата составила 1 674 380 тенге. В СКО суммы меньше всего – 1 203 155 тенге.

В пятерке лидеров также оказалась Туркестанская область – 1 929 442 тенге. Дело в том, что данный регион отличается низкими зарплатами в стране – 297,6 тыс. тенге в среднем с учетом всех предприятий.

При этом в Алматы и Астане, где средние зарплаты в полтора раза выше, произведенные соцвыплаты по беременности и родам в марте составили 1 784 676 и 1 762 489 тенге в среднем соответственно. А в Атырауской области с самой высокой средней зарплатой – 1 567 661 тенге.

Средний размер социальных выплат в Казахстане в тенге

(март 2025 года) регион/область по беременности и родам по уходу

за ребенком Абай 1 995 814 96 055 Акмолинская 1 310 970 70 142 Актюбинская 1 444 755 84 666 Алматинская 1 463 512 76 169 Атырауская 1 567 661 83 114 Западно-Казахстанская 1 477 005 77 367 Жамбылская 1 767 157 92 659 Жетісу 1 369 796 72 148 Карагандинская 1 497 774 77 893 Костанайская 1 332 979 75 344 Кызылординская 1 482 223 75 510 Мангистауская 2 085 716 105 928 Павлодарская 1 269 029 72 778 Северо-Казахстанская 1 203 155 64 302 Туркестанская 1 929 442 89 872 Ұлытау 1 609 660 83 493 Восточно-Казахстанская 2 048 911 87 901 Астана 1 762 489 93 690 Алматы 1 784 676 93 643 Шымкент 1 712 837 84 364 По республике 1 674 379 85 751 По данным Государственного фонда социального страхования

Между тем, напомним, с апреля текущего года правила назначения социальной выплаты по беременности и родам изменились. У них появился "потолок" – максимальный размер дохода, на основе которого они определяются, теперь составляет 7 минимальных заработных плат (595 000 тенге).

Сделано это было в связи с тем, что многие женщины использовали лазейки в законе, чтобы получать завышенные выплаты.