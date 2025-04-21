Где ушедшим в декрет казахстанкам платят в среднем по 2 млн тенге

Размер соцвыплат из ГФСС заметно различается по регионам. Например, Мангистауская область стала лидером по размеру "декретных" – почти 2,1 млн тенге единовременно. Подробности читайте на NUR.KZ.
Помимо государственных пособий, при наступлении социальных рисков казахстанцы могут получить социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). Всего их пять:
- по утрате трудоспособности;
- по потере кормильца;
- по потере работы;
- по беременности и родам;
- по уходу за ребенком до 1,5 года.
Главное отличие соцвыплат от пособий заключается в том, что они положены только официально работающим гражданам, за которых были уплачены социальные отчисления. А их размер зависит от зарплаты работника, которому они назначаются.
Поэтому одни и те же выплаты в разных регионах отличаются по суммам – порой в разы. Статистикой поделился Государственный фонд социального страхования.
Где платят больше всего
Например, в марте область Ұлытау отличилась самыми высокими произведенными выплатами по утрате трудоспособности – 70 472 тенге в среднем. Для понимания: по стране эта сумма равна лишь 47 269 тенге, а в Кызылординской области – 33 996 тенге.
Самые большие выплаты по потере кормильца производились в Мангистауской области – 86 281 тенге. В среднем по республике сумма составила 48 452 тенге, а самые маленькие соцвыплаты платили в Северо-Казахстанской области (СКО) – 33 926 тенге.
Атырауская область стала лидером по размеру выплаты по потери работы – 119 122 тенге. В среднем по стране платили 96 259 тенге, а меньше всего в среднем получали в Кызылординской области – 67 450 тенге.
|Средний размер социальных выплат в Казахстане в тенге
(март 2025 года)
|регион/область
|по утрате
трудоспособности
|по потере
кормильца
|по потере
работы
|Абай
|37 688
|38 829
|81 141
|Акмолинская
|42 101
|38 490
|90 407
|Актюбинская
|42 861
|49 561
|102 788
|Алматинская
|41 460
|40 562
|81 250
|Атырауская
|57 795
|57 901
|119 122
|ЗКО
|44 551
|43 892
|115 613
|Жамбылская
|36 177
|45 271
|77 309
|Жетісу
|37 674
|37 274
|70 259
|Карагандинская
|51 042
|49 235
|98 907
|Костанайская
|40 110
|38 672
|100 624
|Кызылординская
|33 996
|41 922
|67 450
|Мангистауская
|61 761
|86 281
|84 237
|Павлодарская
|49 314
|45 293
|101 528
|СКО
|36 022
|33 926
|82 628
|Туркестанская
|35 103
|43 829
|69 901
|Ұлытау
|70 472
|64 855
|104 417
|ВКО
|43 575
|43 052
|102 198
|Астана
|60 491
|57 727
|116 186
|Алматы
|59 997
|56 718
|114 081
|Шымкент
|41 474
|44 527
|78 926
|По республике
|47 269
|48 452
|96 259
|По данным Государственного фонда социального страхования
Что касается выплаты по уходу за ребенком, то здесь лидерство заняла также Мангистауская область – 105 928 тенге. Средняя для Казахстана составила 85 751 тенге, а Северо-Казахстанская область и здесь отличилась самым маленьким размером – 64 302 тенге.
Кому платят миллионы
Отдельно стоит отметить соцвыплату по беременности и родам, которая назначается при выходе казахстанки в декретный отпуск. В отличие от остальных эта выплата производится один раз.
Это влияет и на статистику. Самые большие средние "декретные" выплаты получали женщины в Мангистауской области – 2 085 716 тенге единовременно. В среднем по Казахстану мартовская выплата составила 1 674 380 тенге. В СКО суммы меньше всего – 1 203 155 тенге.
В пятерке лидеров также оказалась Туркестанская область – 1 929 442 тенге. Дело в том, что данный регион отличается низкими зарплатами в стране – 297,6 тыс. тенге в среднем с учетом всех предприятий.
При этом в Алматы и Астане, где средние зарплаты в полтора раза выше, произведенные соцвыплаты по беременности и родам в марте составили 1 784 676 и 1 762 489 тенге в среднем соответственно. А в Атырауской области с самой высокой средней зарплатой – 1 567 661 тенге.
|Средний размер социальных выплат в Казахстане в тенге
(март 2025 года)
|регион/область
|по беременности и родам
|по уходу
за ребенком
|Абай
|1 995 814
|96 055
|Акмолинская
|1 310 970
|70 142
|Актюбинская
|1 444 755
|84 666
|Алматинская
|1 463 512
|76 169
|Атырауская
|1 567 661
|83 114
|Западно-Казахстанская
|1 477 005
|77 367
|Жамбылская
|1 767 157
|92 659
|Жетісу
|1 369 796
|72 148
|Карагандинская
|1 497 774
|77 893
|Костанайская
|1 332 979
|75 344
|Кызылординская
|1 482 223
|75 510
|Мангистауская
|2 085 716
|105 928
|Павлодарская
|1 269 029
|72 778
|Северо-Казахстанская
|1 203 155
|64 302
|Туркестанская
|1 929 442
|89 872
|Ұлытау
|1 609 660
|83 493
|Восточно-Казахстанская
|2 048 911
|87 901
|Астана
|1 762 489
|93 690
|Алматы
|1 784 676
|93 643
|Шымкент
|1 712 837
|84 364
|По республике
|1 674 379
|85 751
|По данным Государственного фонда социального страхования
Между тем, напомним, с апреля текущего года правила назначения социальной выплаты по беременности и родам изменились. У них появился "потолок" – максимальный размер дохода, на основе которого они определяются, теперь составляет 7 минимальных заработных плат (595 000 тенге).
Сделано это было в связи с тем, что многие женщины использовали лазейки в законе, чтобы получать завышенные выплаты.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2237709-gde-ushedshim-v-dekret-kazahstankam-platyat-v-srednem-po-2-mln-tenge/