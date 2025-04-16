Могут ли назначить сразу две выплаты по инвалидности в Казахстане

В Казахстане есть два вида финансовой поддержки от государства лицам с инвалидностью: положенное всем пособие и соцвыплата для работающих граждан. Можно ли получать их одновременно, читайте на NUR.KZ.

В Казахстане лица с инвалидностью могут рассчитывать на финансовую помощь со стороны государства. В первую очередь она заключается непосредственно в денежных выплатах, хотя существуют и другие меры поддержки, о которых можно прочитать в нашем материале.

Что касается денег, то в первую очередь речь идет о государственных пособиях. Их размер зависит от причины инвалидности и также от группы. Например, согласно Социальному кодексу РК, размер выплаты детям с инвалидностью в возрасте до 7 лет в 2025 году составляет 74 427 тенге.

Если же брать взрослых людей с инвалидностью от общего заболевания, то сейчас пособия следующие:

1 группа – 101 702 тенге;

2 группа – 81 362 тенге;

3 группа – 55 474 тенге.

Однако, как отмечают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, лица с инвалидностью могут получать не только пособия, но и соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Положены они тем, кто лишился трудоспособности, но до этого официально работал, а его работодатель регулярно платил взносы в ГФСС. По состоянию на 1 апреля средний размер соцвыплаты по потере трудоспособности составил 70 688 тенге, однако для каждого работника сумма индивидуальна, ведь она зависит от зарплаты.

Важно учесть, что эта соцвыплата не является заменой пособию, как это, например, происходит с выплатами матерям, которые они получают на уход за ребенком до полутора лет. Данная выплата осуществляется вместе с государственным пособием.

Такой же принцип соблюдается с пособиями и соцвыплатами семьям, лишившимся кормильца. Если у умершего гражданина были иждивенцы, то они будут получать и государственное пособие, и соцвыплату, если кормилец до этого работал официально.

Размер обеих выплат зависит от количества иждивенцев. Средний размер у соцвыплаты по потере кормильца составляет 72 881 тенге.

По данным Минтруда, по состоянию на 1 апреля 2025 года численность получателей пособия по инвалидности составила 541,1 тыс. человек, а по случаю потери кормильца – порядка 196,2 тыс. Вместе с ними социальную выплату по утрате трудоспособности получили 90,6 тыс. человек, а по потере кормильца – порядка 63 тыс. семей.

С начала года на пособия по инвалидности и потере кормильца из республиканского бюджета направили 162,8 млрд тенге, а на обе соцвыплаты из ГФСС – порядка 22,2 млрд тенге.

Напомним, что казахстанцы, которым бессрочно установили инвалидность первой и второй групп, могут также оформить ежемесячные выплаты за счет своих пенсионных накоплений.