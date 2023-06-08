Какую помощь казахстанцы с инвалидностью могут получить бесплатно

Мужчина в инвалидном кресле. Иллюстративное фото: Peter Dazeley/Getty Images

Помощь лицам с инвалидностью в Казахстане не заканчивается на выплатах пособий. Что еще граждане с ограниченными возможностями могут получить на бесплатной основе, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцам с инвалидностью полагаются ежемесячные государственные пособия. По состоянию на 1 мая порядка 533,1 тыс. граждан являются их получателями.

Помимо пособий, если казахстанец официально работал и был участником системы обязательного социального страхования, ему при потере трудоспособности полагаются еще и выплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). По состоянию на 1 мая в стране насчитывалось порядка 89,3 тыс. получателей этих соцвыплат.

Однако одними лишь выплатами помощь лицам с инвалидностью не ограничивается. Как рассказывают в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, помимо денежной помощи, казахстанцам с особыми потребностями при необходимости предоставляются специальные социальные услуги.

Так, например, с начала 2023 года лица с инвалидностью получили порядка 180,7 тыс. технических средств реабилитации. Еще было предоставлено 6,7 тыс. услуг жестового языка и 25,3 тыс. услуг индивидуального помощника, а также было выдано порядка 24,7 тыс. направлений на санаторно-курортное лечение.

Все это казахстанцы с особыми потребностями могут получить через "Портал социальных услуг", который действует с 2020 года. С помощью него граждане самостоятельно могут выбирать производителя и поставщика технических средств и услуг реабилитации.

Как объясняют в ведомстве, обеспечение лиц с инвалидностью средствами реабилитации включает в себя предоставление протезно-ортопедических, сурдотехнических, тифлотехнических и гигиенических средств, а также кресел-колясок.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

На сегодняшний день на портале зарегистрированы 853 медико-социальных учреждения, оказывающих специальные социальные услуги, 404 поставщика технических средств, более 27 тыс. − услуг индивидуального помощника, 691 − жестового языка и 103 − санаторно-курортного лечения.

Стоит отметить, что в рамках Социального кодекса РК, который начинает свое действие с 1 июля текущего года, предусматривается наделение новыми полномочиями комиссий по порталу, созданных при местных исполнительных органах.

Недовольные качеством услуг или состоянием технических средств казахстанцы смогут обратиться с жалобой на портале, после чего поставщик услуги будет проходить проверку. Если факт предоставления некачественной услуги подтвердится, то организацию могут даже удалить с портала и внести в "список недобросовестных поставщиков",

Напомним, что в рамках Социального кодекса с 1 июля также предусматривается повышение пособий по инвалидности, с этой же даты ожидается увеличение социальных выплат из ГФСС по потере трудоспособности на 14,5%.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2023891-kakuyu-pomosch-kazahstantsy-s-invalidnostyu-mogut-poluchit-besplatno/