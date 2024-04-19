Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Кто может получать сразу две выплаты по инвалидности в Казахстане

Опубликовано:

Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо пособия по инвалидности, казахстанцы, являющиеся участниками системы социального страхования могут дополнительно получать выплаты из ГФСС. Об их размерах читайте в материале NUR.KZ.

Люди с инвалидностью в Казахстане имеют право на получение государственных пособий. Их размер зависит от причины и группы инвалидности. Например, для взрослых лиц с инвалидностью от общего заболевания в текущем году положены выплаты из госбюджета следующего размера:

  • 1 группа – 95 496 тенге;
  • 2 группа – 76 397 тенге;
  • 3 группа – 52 089 тенге.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 апреля 2024 года число получателей государственных пособий по инвалидности составило 539,8 тысяч человек.

Однако, помимо государственных пособий, казахстанцы дополнительно могут оформить социальные выплаты по потере трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). На 1 апреля 2024 года их получили 90,9 тысяч человек. Средний размер соцвыплат составил 57 346 тенге.

Кто может получать две выплаты по инвалидности

Социальные выплаты из ГФСС положены только участникам системы социального страхования. Это означает, что до получения инвалидности человек должен был официально работать, а его работодатель – производить все необходимые социальные отчисления.

Размер соцвыплаты по утрате трудоспособности зависит от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов замещения дохода, утраты трудоспособности работника и стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Таким образом, получивший инвалидность казахстанец, за которого работодатель исправно производил социальные отчисления, может получать не только государственное пособие, но и аналогичную соцвыплату из ГФСС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2087861-kto-mozhet-poluchat-srazu-dve-vyplaty-po-invalidnosti-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.