Кто может получать сразу две выплаты по инвалидности в Казахстане

Помимо пособия по инвалидности, казахстанцы, являющиеся участниками системы социального страхования могут дополнительно получать выплаты из ГФСС. Об их размерах читайте в материале NUR.KZ.

Люди с инвалидностью в Казахстане имеют право на получение государственных пособий. Их размер зависит от причины и группы инвалидности. Например, для взрослых лиц с инвалидностью от общего заболевания в текущем году положены выплаты из госбюджета следующего размера:

1 группа – 95 496 тенге;

2 группа – 76 397 тенге;

3 группа – 52 089 тенге.

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, на 1 апреля 2024 года число получателей государственных пособий по инвалидности составило 539,8 тысяч человек.

Однако, помимо государственных пособий, казахстанцы дополнительно могут оформить социальные выплаты по потере трудоспособности из Государственного фонда социального страхования (ГФСС). На 1 апреля 2024 года их получили 90,9 тысяч человек. Средний размер соцвыплат составил 57 346 тенге.

Кто может получать две выплаты по инвалидности

Социальные выплаты из ГФСС положены только участникам системы социального страхования. Это означает, что до получения инвалидности человек должен был официально работать, а его работодатель – производить все необходимые социальные отчисления.

Размер соцвыплаты по утрате трудоспособности зависит от среднемесячного дохода, с которого производились отчисления в ГФСС за последние два года, коэффициентов замещения дохода, утраты трудоспособности работника и стажа участия в системе обязательного социального страхования.

Таким образом, получивший инвалидность казахстанец, за которого работодатель исправно производил социальные отчисления, может получать не только государственное пособие, но и аналогичную соцвыплату из ГФСС.