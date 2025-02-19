Повышенные пособия получили казахстанцы с инвалидностью

Пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца выросли в Казахстане. Повышенные выплаты от государства получили порядка 735 тыс. граждан. О каких суммах идет речь, читайте в материале NUR.KZ.
В 2025 году в Казахстане на 6,5%, до 46 228 тенге вырос прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Благодаря этому увеличились и государственные пособия, которые зависят от этого показателя.
Так, например, повышение затронуло государственные социальные пособия по инвалидности. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, их размеры для граждан, которым установили инвалидность от общего заболевания, в 2025 году теперь такие:
- 1 группа – 101 702 тенге;
- 2 группа – 81 362 тенге;
- 3 группа – 55 474 тенге.
Аналогичное повышение затронуло и пособия по случаю потери кормильца. Размер таких выплат зависит от количества иждивенцев умершего.
Например, за одного нетрудоспособного члена семьи государство в 2025 году платит 42 529,76 тенге (0,92 ПМ), а за пять – 127 127 тенге (2,75 ПМ). При этом, если иждивенцев больше, то на всех выплата составит 3 ПМ, то есть 138 684 тенге.
Помимо этих двух пособий, казахстанцы также могут получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если за них уплачивались соответствующие отчисления.
Размеры социальных выплат зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.
Тем не менее уже назначенные социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца в 2025 году также были увеличены на 6,5%.
Например, средний размер выплаты по утрате трудоспособности в январе 2025 года составил 71 245 тенге, а по потере кормильца – 72 214 тенге. Обе соцвыплаты являются дополнением к государственным пособиям.
Всего же государственные социальные пособия на 53,2 млрд тенге получили 735 тыс. граждан:
- по инвалидности – 541,7 тыс. человек;
- по утрате кормильца – 193,3 тыс. человек.
Также дополнительно к пособиям соцвыплату из ГФСС по потере трудоспособности получили 86,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 61,3 тыс. семей. Всего им выплатили 7,4 млрд тенге.
Напомним, в 2025 году более высокие пособия также начали получать казахстанские семьи с детьми. Повышение затронуло и пенсионеров.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2221986-povyshennye-posobiya-poluchili-kazahstancy-s-invalidnostyu/