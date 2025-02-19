Повышенные пособия получили казахстанцы с инвалидностью

Пособия по инвалидности и по случаю потери кормильца выросли в Казахстане. Повышенные выплаты от государства получили порядка 735 тыс. граждан. О каких суммах идет речь, читайте в материале NUR.KZ.

В 2025 году в Казахстане на 6,5%, до 46 228 тенге вырос прожиточный минимум, который устанавливается законом "О республиканском бюджете". Благодаря этому увеличились и государственные пособия, которые зависят от этого показателя.

Так, например, повышение затронуло государственные социальные пособия по инвалидности. Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, их размеры для граждан, которым установили инвалидность от общего заболевания, в 2025 году теперь такие:

1 группа – 101 702 тенге;

2 группа – 81 362 тенге;

3 группа – 55 474 тенге.

Аналогичное повышение затронуло и пособия по случаю потери кормильца. Размер таких выплат зависит от количества иждивенцев умершего.

Например, за одного нетрудоспособного члена семьи государство в 2025 году платит 42 529,76 тенге (0,92 ПМ), а за пять – 127 127 тенге (2,75 ПМ). При этом, если иждивенцев больше, то на всех выплата составит 3 ПМ, то есть 138 684 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Помимо этих двух пособий, казахстанцы также могут получать соцвыплаты из Государственного фонда социального страхования (ГФСС), если за них уплачивались соответствующие отчисления.

Размеры социальных выплат зависят от среднемесячного дохода, с которого производились социальные отчисления в ГФСС за последние 2 года, коэффициентов утраты трудоспособности, количества иждивенцев, стажа участия в системе обязательного социального страхования и замещения дохода.

Тем не менее уже назначенные социальные выплаты по утрате трудоспособности и по потере кормильца в 2025 году также были увеличены на 6,5%.

Например, средний размер выплаты по утрате трудоспособности в январе 2025 года составил 71 245 тенге, а по потере кормильца – 72 214 тенге. Обе соцвыплаты являются дополнением к государственным пособиям.

Всего же государственные социальные пособия на 53,2 млрд тенге получили 735 тыс. граждан:

по инвалидности – 541,7 тыс. человек;

по утрате кормильца – 193,3 тыс. человек.

Также дополнительно к пособиям соцвыплату из ГФСС по потере трудоспособности получили 86,1 тыс. человек, а социальную выплату по потере кормильца – порядка 61,3 тыс. семей. Всего им выплатили 7,4 млрд тенге.

Напомним, в 2025 году более высокие пособия также начали получать казахстанские семьи с детьми. Повышение затронуло и пенсионеров.