Назван средний размер государственной пенсии в 2024 году в Казахстане

Средний размер государственной пенсии по состоянию на 1 марта 2024 года достиг 132 852 тенге. Сколько всего средств было выплачено казахстанским пенсионерам с начала года, узнали журналисты NUR.KZ.

По состоянию на 1 марта 2024 года в Казахстане, по данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, насчитывалось почти 2,4 млн пенсионеров. Всем им положена пенсия за счет государственного бюджета.

Сама государственная пенсия делится на две составляющие – базовую и солидарную. Средний размер первой, по состоянию на 1 марта, составил 42 761 тенге, а второй – 90 091 тенге.

Таким образом, средняя сумма совокупной пенсионной выплаты за счет госбюджета составила 132 852 тенге. Это на 12 108 тенге больше показателя за 2023 год.

Стоит отметить, что такие суммы получают не все пенсионеры. Базовая часть положена каждому, а ее величина зависит от трудового стажа гражданина – минимальный размер базовой пенсии составляет 28 215 тенге (65% от прожиточного минимума), а максимальный – 45 578 тенге (105% от ПМ).

А солидарная часть назначается только тем гражданам, у которых есть минимум 6 месяцев стажа до 1 января 1998 года. Размер выплаты зависит не только от его общего размера, но и от среднемесячного дохода, полученного в предпенсионный период.

Всего же с начала года из республиканского бюджета выплачено пенсий на сумму 616,3 млрд тенге:

базовых пенсий – 193,8 млрд тенге;

солидарных пенсий – 422,5 млрд тенге.

Напомним, помимо государственной пенсии, при наличии пенсионных накоплений казахстанцы могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Максимальный размер выплаты из ЕНПФ в январе достиг почти 1 млн тенге.