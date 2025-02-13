Казахстанцы какого возраста чаще являются безработными

В четвертом квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. В стране насчитывалось более 448 тыс. граждан без работы, и большая часть из них – женщины. Подробнее читайте на NUR.KZ.
В третьем квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане снизился с 4,7% до 4,6%. Такой же показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, был зафиксирован и в четвертом квартале.
Всего в стране насчитывалось 448 248 граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Именно таких людей, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), считают безработными.
Примечательно, что в Казахстане уровень безработицы заметно отличается в зависимости от пола. Так, среди женщин этот показатель составляет 5,1% (237 138), а среди мужчин – 4,2% (211 110). Причем в городах живет 276 731 человек, тогда как в селах – 171 517 человек.
|Уровень безработицы в Казахстане
(4 квартал 2024 года)
|Общее количество
|448 248 человек
|4,6%
|Мужчины
|211 110 человек
|4,2%
|Женщины
|237 138 человек
|5,1%
|По данным Бюро национальной статистики
Наибольшая доля безработных оказалось в группе 55-64 лет – 69 686 человек, что составляет 6% от общего количества трудоспособного населения в этой возрастной группе.
Следом идет группа 35-44 лет – 160 351 человек (5,8%), а замыкает тройку антилидеров возрастная группа 45-54 лет – 96 555 человек (5,1%).
|Уровень безработицы в Казахстане
(4 квартал 2024 года)
|Возрастная
группа
|Доля
|Количество
|16-24
|3,8%
|36 702 человек
|25-28
|2,6%
|20 828 человек
|29-34
|3,3%
|64 126 человек
|35-44
|5,8%
|160 351 человек
|45-54
|5,1%
|96 555 человек
|55-64
|6,0%
|69 686 человек
|По данным Бюро национальной статистики
При этом стоит отметить, что не все незанятые официально признаются безработными – многие граждане в Казахстане просто не попадают под это определение.
Между тем безработные с официальным статусом могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде социальной выплаты по потере работы. В 2024 году ее получателями стали 294 тыс. казахстанцев.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220582-kakoy-uroven-bezraboticy-zafiksirovan-v-kazahstane/