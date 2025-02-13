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Казахстанцы какого возраста чаще являются безработными

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Безработный человек вывернул карманы своих джинсов
Безработный. Иллюстративное фото: pixabay.com

В четвертом квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. В стране насчитывалось более 448 тыс. граждан без работы, и большая часть из них – женщины. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В третьем квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане снизился с 4,7% до 4,6%. Такой же показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, был зафиксирован и в четвертом квартале.

Всего в стране насчитывалось 448 248 граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Именно таких людей, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), считают безработными.

Примечательно, что в Казахстане уровень безработицы заметно отличается в зависимости от пола. Так, среди женщин этот показатель составляет 5,1% (237 138), а среди мужчин – 4,2% (211 110). Причем в городах живет 276 731 человек, тогда как в селах – 171 517 человек.

Уровень безработицы в Казахстане
(4 квартал 2024 года)
Общее количество 448 248 человек 4,6%
Мужчины 211 110 человек 4,2%
Женщины 237 138 человек 5,1%
По данным Бюро национальной статистики

Наибольшая доля безработных оказалось в группе 55-64 лет – 69 686 человек, что составляет 6% от общего количества трудоспособного населения в этой возрастной группе.

Следом идет группа 35-44 лет – 160 351 человек (5,8%), а замыкает тройку антилидеров возрастная группа 45-54 лет – 96 555 человек (5,1%).

Уровень безработицы в Казахстане
(4 квартал 2024 года)
Возрастная
группа		 Доля Количество
16-24 3,8% 36 702 человек
25-28 2,6% 20 828 человек
29-34 3,3% 64 126 человек
35-44 5,8% 160 351 человек
45-54 5,1% 96 555 человек
55-64 6,0% 69 686 человек
По данным Бюро национальной статистики

При этом стоит отметить, что не все незанятые официально признаются безработными – многие граждане в Казахстане просто не попадают под это определение.

Между тем безработные с официальным статусом могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде социальной выплаты по потере работы. В 2024 году ее получателями стали 294 тыс. казахстанцев.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2220582-kakoy-uroven-bezraboticy-zafiksirovan-v-kazahstane/