Казахстанцы какого возраста чаще являются безработными

В четвертом квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане составил 4,6%. В стране насчитывалось более 448 тыс. граждан без работы, и большая часть из них – женщины. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В третьем квартале 2024 года уровень безработицы в Казахстане снизился с 4,7% до 4,6%. Такой же показатель, согласно данным Бюро национальной статистики, был зафиксирован и в четвертом квартале.

Всего в стране насчитывалось 448 248 граждан старше 15 лет, которые не имели доходного занятия, активно искали работу и были готовы приступить к ней в ближайшее время. Именно таких людей, согласно методологии Международной организации труда (МОТ), считают безработными.

Примечательно, что в Казахстане уровень безработицы заметно отличается в зависимости от пола. Так, среди женщин этот показатель составляет 5,1% (237 138), а среди мужчин – 4,2% (211 110). Причем в городах живет 276 731 человек, тогда как в селах – 171 517 человек.

Уровень безработицы в Казахстане

(4 квартал 2024 года) Общее количество 448 248 человек 4,6% Мужчины 211 110 человек 4,2% Женщины 237 138 человек 5,1% По данным Бюро национальной статистики

Наибольшая доля безработных оказалось в группе 55-64 лет – 69 686 человек, что составляет 6% от общего количества трудоспособного населения в этой возрастной группе.

Следом идет группа 35-44 лет – 160 351 человек (5,8%), а замыкает тройку антилидеров возрастная группа 45-54 лет – 96 555 человек (5,1%).

Уровень безработицы в Казахстане

(4 квартал 2024 года) Возрастная

группа Доля Количество 16-24 3,8 % 36 702 человек 25-28 2,6 % 20 828 человек 29-34 3,3 % 64 126 человек 35-44 5,8 % 160 351 человек 45-54 5,1 % 96 555 человек 55-64 6,0 % 69 686 человек По данным Бюро национальной статистики

При этом стоит отметить, что не все незанятые официально признаются безработными – многие граждане в Казахстане просто не попадают под это определение.

Между тем безработные с официальным статусом могут рассчитывать на финансовую поддержку в виде социальной выплаты по потере работы. В 2024 году ее получателями стали 294 тыс. казахстанцев.