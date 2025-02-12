Повысить доходность управляющих пенсионными накоплениями хотят в Казахстане

В Казахстане хотят изменить подход к оценке доходности частных управляющих пенсионными накоплениями и разрешить им вкладываться в более рискованные инструменты. Подробности читайте на NUR.KZ.

Накопления казахстанцев, которые находятся на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), постоянно инвестируются в различные финансовые инструменты. Благодаря этому активы фонда растут не только за счет пенсионных взносов, но и от полученной прибыли.

Занимаются этим Национальный банк РК и пять частных управляющих инвестиционным портфелем (УИП). При этом пока у компаний совсем небольшая сумма. Как отмечают в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР РК), на них приходится 65,1 млрд тенге, то есть лишь 0,3% пенсионных накоплений.

Чтобы исправить эту ситуацию, в АРРФР РК предложили изменить подход к инвестициям. Во-первых, перестать оценивать эффективность УИПов по их средней доходности, а вместо этого учитывать рыночные показатели в соответствии с мировыми стандартами.

Для этого будут использовать композитный индекс, который будет в себя включать различные глобальные индексы, а также казахстанские индексы акций и государственных ценных бумаг. При этом частные управляющие смогут вкладываться во все активы, которые будут представлены на этих площадках, в том числе и в ETF, то есть в наборы, куда включены акции разных компаний.

УИПы смогут разрабатывать собственные стратегии инвестирования, комбинируя инструменты, входящие в композитный индекс. Это позволит им действовать более рискованно, но и приносить своим клиентам больше денег. Текущие правила не позволяют им так действовать и вынуждают их выбирать консервативную стратегию.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стоит отметить, что совсем уж в рискованные финансовые инструменты вкладываться управляющим не разрешат – их кредитный рейтинг не должен быть ниже BBB-, то есть они должны обладать достаточной надежностью и не считаться "мусорными".

При этом ответственность управляющих перед своими клиентами никуда не исчезнет. То есть компаниям все равно придется за свой счет возмещать убытки клиентов, если их доходность окажется ниже минимально допустимой.

Как считают в АРРФР РК, новый подход нацелен на повышение гибкости системы и улучшение инвестирования пенсионных активов. Он также будет учитывать различные стратегии инвестирования среди управляющих инвестиционным портфелем, что соответствует интересам вкладчиков и создает более конкурентоспособные условия на рынке.

Напомним, ранее стало известно, что почти все управляющие в январе показали отрицательную доходность пенсионных активов. Впрочем, краткосрочные падения в сфере инвестиций допустимы и их нельзя использовать для оценки успешности компаний.

Также в прошлом году президент Казахстана призвал инвестировать пенсионные активы в бизнес, но исключительно на рыночных условиях. То есть, чтобы они возвращались вкладчикам с процентами.