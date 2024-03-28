Отдают ли казахстанцы свои пенсионные накопления частным управляющим

За три года казахстанцы перевели частным управляющим пенсионными активами почти 28 млрд тенге. В каких компаниях сейчас хранится больше всего средств, читайте в материале NUR.KZ.

С 2021 года казахстанцы могут передать часть своих пенсионных накоплений частным управляющим инвестиционным портфелем (УИП). В этом случае компания будет наравне с Национальным банком РК инвестировать активы и приносить их владельцу дополнительный доход.

Примечательно, что в 2023 году частные компании справились с этой задачей лучше Нацбанка и показали более высокую доходность. Вполне возможно, что их результаты также повлияли на решение граждан переводить свои накопления именно им.

Как сообщают в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), с 2021 по 2023 годы граждане совершили 20 110 переводов в УИПы на сумму почти 27,8 млрд тенге.

Причем более половины этой суммы (свыше 18,8 млрд тенге) было переведено во второй половине 2023 года, когда казахстанским вкладчикам разрешили отдавать управляющим компаниям до 50% своих накоплений, несмотря на пороги достаточности.

Переводы пенсионных активов частным управляющим. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Впрочем, были и те граждане, которые после перевода пенсионных накоплений в УИП решили вернуть их под управление Национального банка РК. По закону сделать это можно только через год после перевода.

Согласно данным ЕНПФ, только с апреля по декабрь 2023 года было исполнено 908 заявлений на общую сумму в 3,13 млрд тенге. А с апреля 2022 по декабрь 2023 года было исполнено 208 заявлений казахстанцев на перевод из одного УИП в другой на общую сумму 502,57 млн тенге.

В целом же все частные управляющие показывают доходность, которая обгоняет текущую инфляцию. Ранее мы рассказывали об их результатах за 2023 год, однако пенсионные активы являются долгосрочным финансовым инструментом, которые приносят прибыль на протяжении долгих лет, поэтому важно увидеть результаты и за все время.

Так, например, АО "Jusan Invest" с 2021 по 2023 годы заработал для своих клиентов 863,18 млн тенге и показал доходность в 26,64%. УИП АО "Halyk Global Markets" за это время заработал 627,39 млн тенге и получил прибыль в 30,52%.

Управляющий АО "BCC Invest" заработал для вкладчиков 347,56 млн тенге и достиг доходности за три года в 25,88%. Компания АО "Сентрас Секьюритиз" принесла своим клиентам 198,45 млн тенге и показала доходность в 26,02%.

У АО "Halyk Finance" прибыль составила 328,03 млн тенге при доходности в 17,35%, однако здесь стоит отметить тот факт, что этот управляющий зашел на рынок позже всех остальных.

В целом частные управляющие заработали для казахстанцев почти 2,4 млрд тенге за три года и показали доходность в 26,22%

Результативность частных управляющих инвестиционным портфелем. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом можно сделать вывод, что казахстанцы за последний год стали активнее переводить пенсионные активы частным компаниям. Это говорит об их заинтересованности использовать различные возможности по увеличению своих накоплений.

Ранее мы рассказывали о том, каких результатов достигли все управляющие инвестиционным портфелем в первый месяц 2024 года.