Кому повысят пенсии из ЕНПФ в 2025 году в Казахстане

В 2025 году размеры пенсионных выплат по возрасту из ЕНПФ вырастут в первую очередь у тех граждан, которые получают минимальные суммы. Кого еще коснется рост, читайте в материале NUR.KZ.

В 2025 году в Казахстане увеличились расчетные показатели, в том числе прожиточный минимум (ПМ) , который влияет на размеры пенсий и пособий. Он теперь составляет 46 228 тенге.

Стоит отметить, что его рост затронул не только государственные пенсии. Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), повышение коснулось и выплат за счет накоплений в ЕНПФ.

Во-первых, с 1 января выросла минимальная пенсионная выплата в связи с достижением пенсионного возраста. Ее размер не должен быть меньше 70% от ПМ, который устанавливается законом "О республиканском бюджете".

В результате минимальная пенсия из ЕНПФ в текущем году достигла 32 360 тенге. Это на 6,5% больше, чем было в прошлом году. Другими словами, увеличение коснется всех пенсионеров, которые получают минимальную выплату за счет пенсионных накоплений.

При этом следует учитывать, что размер выплат определяется для каждого пенсионера индивидуально. Согласно методике расчета, в первый год после оформления пенсии из ЕНПФ пенсионер получает 6,5% всех своих пенсионных накоплений, деленные на 12 месяцев.

Затем каждый год выплата увеличивается на ставку индексации в размере 5%. Таким образом, пенсионные выплаты в связи с достижением пенсионного возраста, оформленные в предыдущие годы, в этом году также вырастут.

В ЕНПФ уточнили, что для лиц с инвалидностью 1 и 2 групп, а также для пенсионеров, за которых уплачивались обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППР), предусмотрены поправочные коэффициенты, повышающие итоговый размер выплаты. Если гражданин попадает под обе категории, то применяется более высокий коэффициент.

Напомним, у выплат из ЕНПФ, в отличие от государственной пенсии, нет "потолка". Чем больше казахстанец накопит денег на своем индивидуальном пенсионном счете, тем больше будет его пенсия в будущем. Но выплачиваться она будет также до исчерпания пенсионных накоплений.