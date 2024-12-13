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Под какие проценты открывают депозиты казахстанцы

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Деньги в баночке и кубики, выстренные в слово "Deposit".
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцы стали чаще выбирать сберегательные депозиты, у которых средневзвешенная ставка вознаграждения на рынке достигла 17,3%. На каких условиях открывались вклады, узнали журналисты NUR.KZ.

Депозиты – удобный и простой способ сохранить и приумножить свои накопления, который пользуется особой популярностью у казахстанцев.

В зависимости от типа депозита, его условий, сроков и валюты, в которой будут храниться деньги, сильно отличается и ставка вознаграждения, которую предлагают банки своим вкладчикам.

Примечательно, что, согласно данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов (КФГД), все больше граждан отдают предпочтение сберегательным вкладам, которые отличаются особенно жесткими условиями – в частности, с них нельзя снимать деньги до конца действия договора.

Так, сберегательные вклады в тенге за прошедшие десять месяцев 2024 года выросли в полтора раза. В октябре на них приходилось 10,6% от общей суммы депозитов.

Объясняется повышенный спрос просто – высокие ставки. Так, например, у сберегательных вкладов в тенге без возможности пополнения, которые открываются на срок от 1 до 6 месяцев, средневзвешенная ставка на рынке в октябре была равна 17,3%.

Это в два раза выше показателя инфляции, которая в октябре 2024 года составила 8,5%. При этом важно понимать, что многие банки предлагали еще более высокие проценты.

У вкладов, открытых на срок от 6 до 12 месяцев, средняя ставка была равна 15,9%, а у депозитов со сроком от 12 до 24 месяцев – 14,8%.

Что касается сберегательных вкладов, которые можно пополнять, то здесь ставки вознаграждения в зависимости от срока действия варьировались следующим образом:

  • до 6 месяцев – 14,9%;
  • от 6 до 12 месяцев – 11,7%;
  • от 12 до 24 месяцев – 7,7%.

Таким образом, самыми выгодными для казахстанцев были краткосрочные сберегательные депозиты. Примечательно, что в обоих случаях их ставки превышали те, что предлагались банками по несрочным депозитам – здесь средневзвешенная ставка была равна всего лишь 13,9%.

Тип вклада Срок Средняя ставка
Сберегательный
без пополнения		 1-6 месяцев 17,3%
6-12 месяцев 15,9%
12-24 месяцев 14,8%
Сберегательный
с пополнением		 1-6 месяцев 14,9%
6-12 месяцев 11,7%
12-24 месяцев 7,7%
Несрочный 13,9%
По данным Казахстанского фонда гарантирования депозитов

Впрочем, несрочные вклады все равно остаются самыми популярными в Казахстане. На них приходится 45,9% депозитного рынка. Спрос на них обусловлен, наоборот, мягкими условиями – деньги можно снимать и пополнять, и вознаграждение из-за этого не "сгорает".

Интересно, что казахстанцы не сторонники "полумер". Помимо сберегательных и несрочных, граждане могут открыть срочные депозиты, которые предлагают по условиям "золотую серединку" – относительно высокую ставку вознаграждения при умеренно жестких условиях. Впрочем, такие вклады продолжают терять свою долю. Если во втором квартале они занимали 0,9% рынка, то теперь – только 0,4%.

Стоит также учесть, что часть граждан являются владельцами депозитов, которые субсидируются государством. К этой категории, например, относятся жилищные вклады. Проценты по ним небольшие, но зато раз в год на счет поступает государственная премия. На них приходится 10,2% депозитного рынка.

Еще 23,4% средств казахстанцы хранят в иностранной валюте, а оставшиеся 9,5% – на текущих и карточных счетах в тенге. Последнее, скорее всего, касается карточек, на которые "падают" зарплаты, пенсии, пособия и другие социальные выплаты.

Всего с начала года депозиты физических лиц в банках выросли на 2,3 триллиона тенге и достигли к 1 ноября объема в 22,6 трлн тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2200238-pod-kakie-procenty-otkryvayut-depozity-kazahstancy/

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