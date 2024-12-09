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Сколько денег из Нацфонда ушло на "детские" выплаты в Казахстане

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Ребенок с деньгами
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

По программе "Нацфонд – детям" в 2024 году было выплачено 4,2 млн долларов США. Свои накопления изъяли 41,8 тыс. достигших совершеннолетия казахстанцев. Куда они были потрачены, читайте на NUR.KZ.

В 2024 году в Казахстане стартовала программа "Нацфонд – детям", в рамках которой всем несовершеннолетним казахстанцам начисляются равные доли от половины усредненного за 18 лет инвестиционного дохода Национального фонда РК.

Несовершеннолетним казахстанцам эти деньги начисляют в виде целевых требований. То есть это пока не выплаты, а условные счета, которые продолжают храниться и инвестироваться в составе Нацфонда.

Когда владельцу целевых требований исполняется 18 лет, накопившаяся сумма перечисляется на его целевой счет в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), откуда целевые накопления можно изъять и потратить. А можно и дождаться, когда они будут переведены на пенсионный счет.

Так, за отчетный 2023 год 6,9 млн казахстанских детей получили по 100,52 доллара США. Из них 304 815 казахстанцам, которым в 2024 году исполнилось 18 лет, указанная сумма поступила на их целевые накопительные счета в ЕНПФ. В результате они получили право использовать их на жилье или образование.

Сколько денег было использовано из ЕНПФ

Между тем, как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 декабря 2024 года на банковские счета 41 799 заявителей было перечислено 4,2 млн долларов. Из них в целях улучшения жилищных условий исполнено 22 623 заявления на сумму около 2,3 млн долларов, для оплаты образования – 19 176 заявлений на 1,9 млн. долларов.

По жилищным целям чаще всего деньги использовали на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления (21 979 заявлений на 2,2 млн долларов), приобретение жилья за окончательный расчет (215 заявлений на 21,6 тыс. долларов) и первоначальный взнос для получения ипотеки (76 заявлений на 17,7 тыс. долларов).

По целям образования накопления использовали на оплату обучения в Казахстане (15 885 заявлений на 1,6 млн долларов), пополнение образовательного накопительного вклада (2 477 заявлений на 248,6 тыс. долларов) и оплату услуг зарубежных организаций образования (702 заявления на 70,4 тыс. долларов).

На полную оплату жилья или образования накопленных в 2024 году 100,52 доллара, конечно, не хватает, поэтому их можно использовать вместе со своими деньгами. Самыми доступными субцелями при этом остаются пополнения в жилищный и образовательный вклады.

Воспользоваться ими можно хотя бы для того, чтобы целевые накопления не обесценивались.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2197943-skolko-deneg-iz-nacfonda-ushlo-na-detskie-vyplaty-v-kazahstane/

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