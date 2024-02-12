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30 лет независимости Казахстана

Каждому по 100 долларов: скольким детям в Казахстане начислили деньги из Нацфонда

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Документация и деньги
Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Представители ЕНПФ сегодня рассказали, что более 6,9 млн детям в Казахстане начислили деньги из Нацфонда – каждому в размере 100 долларов и 52 центов США, передает NUR.KZ.

1 февраля всем детям – гражданам Казахстана – в ЕНПФ были начислены первые средства из Нацфонда. При этом, как рассказали представители фонда, участником программы стал 6 919 131 ребенок. Всем им начислена одинаковая сумма в размере 100 долларов и 52 центов США (примерно 44,8 тыс. тенге по текущему курсу).

Это были первые начисления, ежегодно сумма будет увеличиваться за счет роста Нацфонда и получения инвестиционного дохода.

При этом начисленные средства будут продолжать инвестироваться в составе активов Нацфонда и приносить детям – участникам программы – дополнительный инвестиционный доход до достижения ими 18 лет.

Кроме того, 304 815 детям, которым в этом году исполнится 18 лет, указанная сумма поступила на их целевые накопительные счета в ЕНПФ. Они получат право использовать свои целевые накопления на жилье или образование сразу, как достигнут совершеннолетия.

Отмечается, что все сведения о детях ЕНПФ получил из государственной базы данных "Физические лица" (ГБД ФЛ).

Проект "Нацфонд – детям"

В сентябре 2022 года президент РК Касым-Жомарт Токаев в своем послании народу предложил отчислять детям половину инвестиционных доходов Нацфонда.

Казахстанцам тогда объяснили, что специальные счета будут открыты на имя всех детей, которым не исполнится 18 лет на момент вступления в действие данной нормы (2024 год). Перечисления будут производиться до достижения ими совершеннолетия.

При этом средства из Нацфонда будут защищены от инфляции, а родители не смогут воспользоваться этими деньгами. Оператором счетов стал Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Первые поступления из Нацфонда казахстанские дети начали получать уже 31 января этого года.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2060511-skolkim-detyam-v-kazahstane-nachislili-dengi-iz-natsfonda/

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