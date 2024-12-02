Можно ли использовать пенсионные накопления для погашения кредитов, рассказал глава ЕНПФ

Изъятие части пенсионных накоплений позволяет досрочно оплатить ипотеку. Но другие кредиты также могут требовать погашения. О том, как можно использовать деньги из ЕНПФ, читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Глава ЕНПФ Жанат Курманов заявил, что использование пенсионных накоплений для погашения кредитов не предусмотрено законодательством.

Досрочные пенсионные выплаты из ЕНПФ возможны только при определенных условиях, таких как инвалидность, достаточность накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета с 45 лет, или выезд иностранцев на ПМЖ за пределы РК.

Частичное использование пенсионных накоплений разрешено для улучшения жилищных условий, лечения и передачи в инвестиционное управление, но при соблюдении ряда требований.

На сайте "Открытые диалоги" появилось обращение казахстанца к председателю правления Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) Жанату Курманову.

Автор обращения просит рассмотреть вопрос о частичном снятии с пенсионного фонда денежных средств для погашения кредитов.

"Ибо возможности для погашения кредитов не имеется. Ежедневно растут пени за кредиты. Часть кредитов переведена по мошенническим схемам при поиске дополнительного заработка онлайн", – указывается в обращении.

Однако глава ЕНПФ отмечает, что подобное решение может негативно отразиться на будущем самих вкладчиков.

Накопления – будущее казахстанцев

"Стратегическая задача обязательных пенсионных отчислений (ОПВ) – обеспечение потребностей жизни вкладчика при выходе на заслуженный отдых. Мы понимаем Вашу ситуацию, но действующим законодательством не предусмотрена возможность использования пенсионных накоплений до наступления определенных условий", – сообщает Жанат Курманов.

Деньги и часы. Иллюстративное фото: solidcolours/Getty Images

При этом он отмечает, что к таким условиям, разрешающим оформить досрочные пенсионные выплаты из ЕНПФ, относятся:

наличие инвалидности первой и второй групп, если она установлена бессрочно;

с 45 лет при достаточности пенсионных накоплений для заключения договора пенсионного аннуитета;

выезд на постоянное место жительства за пределы РК иностранцами и лицами без гражданства.

Также глава фонда напомнил, что казахстанцы имеют право использовать часть пенсионных накоплений для улучшения жилищных условий и лечения, не входящего в гарантированный объем бесплатной медицинской помощи и обязательного социального медицинского страхования, а также для передачи в инвестиционное управление частным управляющим компаниям.

Но для этого нужно соответствовать некоторым требованиям (пункт 3 статьи 220 Социального кодекса):

если сумма пенсионных накоплений за счет ОПВ, имеющаяся на пенсионном счете вкладчика, превышает порог минимальной достаточности;

если размер пенсии обеспечивает коэффициент замещения среднемесячного дохода получателя на уровне не ниже 40%, определяемого правительством;

если вкладчиком заключен договор пенсионного аннуитета со страховой организацией;

если вкладчиком является получатель пенсионных выплат за выслугу лет.

Таким образом, частичное изъятие пенсионных накоплений на погашение кредитов не предусмотрено действующим законодательством.

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