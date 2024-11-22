Скоро в ЕНПФ закончатся деньги: в какие мифы верят казахстанцы

Не все казахстанцы правильно понимают принцип работы Единого накопительного пенсионного фонда. Из-за этого возникают мифы, которые не имеют ничего общего с реальностью. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, которая состоит из государственной пенсии, а также из выплат за счет собственных накоплений граждан, которые сформировались за время их трудовой деятельности.

При этом не все казахстанцы понимают, как именно работает накопительная система, и из-за этого возникают самые разные мифы. Некоторые из них могут быть безобидны, а другие – дискредитировать саму систему.

В связи с этим Единый накопительный пенсионный фонд на своем Youtube-канале решил развенчать некоторые мифы о своей работе.

Миф № 1: ЕНПФ сам решает, как и куда "инвестировать" пенсионные деньги

Некоторые граждане могут думать, что ЕНПФ самостоятельно инвестирует накопления казахстанцев. На самом деле фонд по сути является "сейфом", который лишь хранит деньги.

Инвестируют деньги граждан Национальный банк РК и частные управляющие инвестиционным портфелем, и, согласно последним данным, они приносят вкладчикам фонда реальный доход, который обгоняет текущую инфляцию в стране.

Миф № 2: накопления казахстанцев просто тратят на различные проекты

Некоторых граждан волнует тот факт, что их накопления используются для финансирования различных проектов. Возникает ощущение, что ЕНПФ просто берет на себя чужие расходы.

На самом деле финансирование проходит через покупку ценных бумаг, которые затем погашаются по более высокой цене. По итогу деньги возвращаются вместе с инвестиционным доходом, который распределяется между всеми вкладчиками.

Миф № 3: скоро в ЕНПФ закончатся деньги

Миф о том, что накопления казахстанцев постоянно используют для оплаты чужих проектов, неизбежно приводит к возникновению другого – скоро деньги закончатся. На самом деле это не так.

Накопления граждан постоянно растут, и по последним данным уже превысили 21 трлн тенге. Примечательно, что именно в 2024 году общая сумма начала расти быстрее не за счет отчислений самих граждан, а благодаря инвестиционному доходу.

Таким образом, некоторые мифы, которые "гуляют" среди граждан Казахстана, действительно не имеют ничего общего с реальностью. Однако вкладчикам все равно стоит проверять информацию самостоятельно.

Например, мы советуем гражданам проверить свои накопления, чтобы самим убедиться, что инвестиционный доход действительно начислен на их счета. О том, как это сделать, можно прочитать здесь.