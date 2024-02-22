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30 лет независимости Казахстана

Принесут ли пользу вложенные в холдинг "Байтерек" пенсионные накопления казахстанцев

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Часы лежат на монетах тенге
Часы и монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В январе 173 млрд тенге из пенсионных накоплений казахстанцев были вложены в облигации холдинга "Байтерек". Они должны принести инвестиционный доход на счета вкладчиков. Подробнее читайте в NUR.KZ.

Недавно в Национальный управляющий холдинг "Байтерек" было вложено порядка 190 млрд тенге, причем 173 млрд из них являются пенсионными накоплениями казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Как рассказали в Министерстве транспорта РК, часть этих средств будет направлена на покупку железнодорожных вагонов. В общей сложности речь идет о 184 млрд тенге, на которые планируется закупить 100 пассажирских и 3 000 грузовых вагонов.

Важно понимать, что эти деньги не просто так взяли с пенсионных счетов казахстанцев и отдали холдингу. Пенсионные накопления были инвестированы в его облигации.

Отметим, что Национальный банк РК, как управляющий пенсионными активами, постоянно вкладывает их в различные финансовые инструменты, чтобы в будущем получить инвестиционный доход, который затем равномерно распределяется между вкладчиками ЕНПФ.

Однако у таких вложений есть и свои риски. Так, например, комментируя инвестирование средств в холдинг "Байтерек", некоторые эксперты отметили, что данное вложение не совсем относится к инвестициям в инфраструктуру, а сама сфера железнодорожных перевозок является убыточной – более подходящими проектами могли бы стать инвестиции в строительство или ремонт железных дорог.

Впрочем, как считают в Министерстве транспорта РК, переживать казахстанцам не стоит. Во-первых, холдинг является государственной компанией, а значит, возврат пенсионных активов на 100% обеспечивается государством.

Во-вторых, закуп вагонов происходит на отечественных заводах, то есть у производителей появился большой заказ, что создает условия для появления дополнительных рабочих мест.

В-третьих, вложение в "Байтерек" не является "гуманитарной помощью" – на пенсионные накопления были куплены облигации компании на рыночных условиях. Это значит, что холдинг вернет их вместе с процентами, которые также поступят на пенсионные счета казахстанцев.

Другими словами, вложение в холдинг "Байтерек" не является пустой тратой пенсионных средств казахстанцев. Его главная цель – в будущем принести доход владельцам пенсионных накоплений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2062401-prinesut-li-polzu-vlozhennye-v-holding-bayterek-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/

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