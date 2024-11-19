Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Изменится ли пенсионный возраст женщин в 2025 году в Казахстане

Опубликовано:

Пенсионерка считает деньги
Пенсионерка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В текущем году в Казахстане на пенсию мужчины выходят в 63 года, а женщины – в 61 год. В будущем возраст сравняют, однако в 2025 году он останется неизменным. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент мужчины и женщины в Казахстане выходят на пенсию в разном возрасте:

  • мужчины – в 63 года;
  • женщины – в 61 год.

Однако существующая разница является временной – возраст выхода на пенсию для женщин постепенно будут поднимать, пока он не сравнится с мужским.

Примечательно, что изначально программа увеличения женского пенсионного возраста была рассчитана на 10 лет – с 2018 по 2027 год. Ежегодно планка должна была увеличиваться на полгода. Однако в последний раз повышение произошло в 2023 году, и программу было решено временно заморозить.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), в 2025 году пенсионный возраст не изменится ни для мужчин, ни для женщин, то есть граждане будут выходить на заслуженный отдых в 63 и 61 год соответственно.

Таким образом, в 2025 году на пенсию пойдут мужчины 1962 года рождения и женщины 1964 года.

Такая ситуация продлится до 2028 года, однако затем постепенное повышение продолжится:

  • в 2028 году казахстанки будут выходить на пенсию в 61,5 года;
  • в 2029 году – в 62 года;
  • в 2030 году – в 62,5 года;
  • с 2031 года для женщин начнет действовать максимальный уровень пенсионного возраста – 63 года

Стоит отметить, что на этом фоне также звучат предложения, наоборот, снизить пенсионный возраст в Казахстане. Так, например, ранее идею о его снижении для некоторых категорий граждан высказали в мажилисе парламента.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2189229-izmenitsya-li-pensionnyy-vozrast-zhenshchin-v-2025-godu-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie