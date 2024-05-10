Как казахстанцам получить 1,5 млн тенге от государства на развитие бизнеса

С 20 мая в Казахстане начнется прием заявок на получение грантов от государства на сумму в 1,5 млн тенге на развитие бизнеса. На каких условиях могут дать деньги, читайте в материале NUR.KZ.
Казахстанцы, решившие открыть свое дело, могут получить от государства грант в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП), то есть по 1 476 800 тенге в 2024 году. Причем эти деньги будут выданы на безвозмездной основе, то есть их не нужно будет возвращать.
Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, прием заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей по первому потоку начнется 20 мая на портале "Портале поддержки предпринимательских инициатив".
На каких условиях выдают грант
Для подачи заявки необходимо:
- зарегистрироваться на портале;
- пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;
- скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;
- заполнить форму заявления и подписать электронной цифровой подписью (ЭЦП).
Стоит отметить, что при отсутствии доступа в Интернет можно подать заявку в зонах самообслуживания карьерных центров или центрах обслуживания населения (ЦОН).
Получить такой грант от государства могут не все. Во-первых, претендент должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" со сроком не более 3 лет.
Во-вторых, участвовать в проекте могут только граждане, имеющие официальный статус "безработный" или индивидуальные предприниматели, чей срок регистрации не превышает трех лет.
В третьих, участники должны относиться к одной из следующих социальных категорий:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- члены многодетных семей (супруг/супруга);
- лица, воспитывающие ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Выдача грантов будет проходить в рамках конкурса. Претенденты презентуют свой бизнес-проект на заседаниях комиссии. Он оценивается по следующим критериям: конкурентоспособность и финансовая жизнеспособность бизнес-идеи, проработанность рынков сбыта, уровень предпринимательских навыков и возможное создание новых рабочих мест.
Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. В случае положительного решения комиссии претендент предоставляет банковские реквизиты, подписывает договор и далее ежеквартально предоставляет отчеты об использовании средств.
Выделенные средства между тем можно потратить для запуска своего бизнеса: на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.
А вот использовать деньги на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции запрещено.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2098268-kak-kazahstancam-poluchit-1-5-mln-tenge-ot-gosudarstva-na-razvitie-biznesa/