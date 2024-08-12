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Сколько казахстанцев получили по 1,5 млн тенге от государства на развитие бизнеса

Опубликовано:

Стопки денег
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге. С начала года их выдали 4 361 человеку. О том, кто может получить эти деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы в определенных случаях могут рассчитывать на поддержку от государства. Например, начинающие предприниматели могут получить государственный грант в размере 400 месячных расчетных показателя (1 476 800 тенге в 2024 году). Эти деньги выделяются на безвозмездной основе, то есть их не нужно возвращать.

При этом получить их могут не все казахстанцы. Во-первых, претендент на грант должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес". Во-вторых, деньги могут выдать гражданам, имеющим официальный статус "Безработный", или индивидуальным предпринимателям, чей срок регистрации не превышает трех лет.

Поддержка оказывается гражданам из социально уязвимых слоев населения, а именно следующим категориям:

  • лица с инвалидностью;
  • лица с действующим статусом "кандас";
  • межрегиональные переселенцы;
  • члены малообеспеченных семей;
  • члены многодетных семей (супруг/супруга);
  • лица, воспитывающие ребенка-инвалида (супруг/супруга);
  • получатели пособия по потере кормильца.

Между тем, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году планируется выдать 9 тыс. безвозмездных грантов. С начала года их получил уже 4 361 человек. Получается, что общая сумма выделенных средств уже превысила 6,4 млрд тенге.

Стоит отметить, что обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" с начала года было охвачено 49 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 32,6 тыс.

Впрочем, на выделении грантов для граждан определенных категорий поддержка не заканчивается. Как сообщили в Минтруда, в текущем году порядка 39,9 тыс. человек были охвачены онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда и порядка 36,1 тыс. из них его завершили.

Всего же по состоянию на 1 августа активными мерами содействия занятости охвачено 393,4 тыс. казахстанцев293,5 тыс. человек были трудоустроены, из которых около 143,6 тыс. нашли постоянную работу.

Также 149,6 тыс. человек были трудоустроены на субсидируемые рабочие места:

  • на социальные рабочие места – 13,5 тыс. человек;
  • на молодежную практику – 14,7 тыс. человек;
  • на общественные работы – 97,8 тыс. человек;
  • по проекту "Первое рабочее место" – 6,7 тыс. человек;
  • по проекту "Контракт поколений" – 258 человек;
  • по проекту "Серебряный возраст" – 16,7 тыс. человек.

Напомним, именно в июле начался второй прием заявок на получение бизнес-грантов. О том, как проходит эта процедура и что нужно знать претендентам, мы подробно рассказывали здесь.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2147728-skolko-kazahstancev-poluchili-po-1-5-mln-tenge-ot-gosudarstva-na-razvitie-biznesa/

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