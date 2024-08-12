Сколько казахстанцев получили по 1,5 млн тенге от государства на развитие бизнеса

В Казахстане предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге. С начала года их выдали 4 361 человеку. О том, кто может получить эти деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Казахстанцы в определенных случаях могут рассчитывать на поддержку от государства. Например, начинающие предприниматели могут получить государственный грант в размере 400 месячных расчетных показателя (1 476 800 тенге в 2024 году). Эти деньги выделяются на безвозмездной основе, то есть их не нужно возвращать.

При этом получить их могут не все казахстанцы. Во-первых, претендент на грант должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес". Во-вторых, деньги могут выдать гражданам, имеющим официальный статус "Безработный", или индивидуальным предпринимателям, чей срок регистрации не превышает трех лет.

Поддержка оказывается гражданам из социально уязвимых слоев населения, а именно следующим категориям:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

члены многодетных семей (супруг/супруга);

лица, воспитывающие ребенка-инвалида (супруг/супруга);

получатели пособия по потере кормильца.

Между тем, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году планируется выдать 9 тыс. безвозмездных грантов. С начала года их получил уже 4 361 человек. Получается, что общая сумма выделенных средств уже превысила 6,4 млрд тенге.

Стоит отметить, что обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" с начала года было охвачено 49 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 32,6 тыс.

Впрочем, на выделении грантов для граждан определенных категорий поддержка не заканчивается. Как сообщили в Минтруда, в текущем году порядка 39,9 тыс. человек были охвачены онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда и порядка 36,1 тыс. из них его завершили.

Всего же по состоянию на 1 августа активными мерами содействия занятости охвачено 393,4 тыс. казахстанцев – 293,5 тыс. человек были трудоустроены, из которых около 143,6 тыс. нашли постоянную работу.

Также 149,6 тыс. человек были трудоустроены на субсидируемые рабочие места:

на социальные рабочие места – 13,5 тыс. человек;

на молодежную практику – 14,7 тыс. человек;

на общественные работы – 97,8 тыс. человек;

по проекту "Первое рабочее место" – 6,7 тыс. человек;

по проекту "Контракт поколений" – 258 человек;

по проекту "Серебряный возраст" – 16,7 тыс. человек.

Напомним, именно в июле начался второй прием заявок на получение бизнес-грантов. О том, как проходит эта процедура и что нужно знать претендентам, мы подробно рассказывали здесь.