Сколько казахстанцев получили по 1,5 млн тенге от государства на развитие бизнеса

В Казахстане предусмотрены гранты для начинающих предпринимателей на сумму в 1,5 млн тенге. С начала года их выдали 4 361 человеку. О том, кто может получить эти деньги, читайте в материале NUR.KZ.
Казахстанцы в определенных случаях могут рассчитывать на поддержку от государства. Например, начинающие предприниматели могут получить государственный грант в размере 400 месячных расчетных показателя (1 476 800 тенге в 2024 году). Эти деньги выделяются на безвозмездной основе, то есть их не нужно возвращать.
При этом получить их могут не все казахстанцы. Во-первых, претендент на грант должен иметь сертификат об обучении основам предпринимательства по проекту "Бастау бизнес". Во-вторых, деньги могут выдать гражданам, имеющим официальный статус "Безработный", или индивидуальным предпринимателям, чей срок регистрации не превышает трех лет.
Поддержка оказывается гражданам из социально уязвимых слоев населения, а именно следующим категориям:
- лица с инвалидностью;
- лица с действующим статусом "кандас";
- межрегиональные переселенцы;
- члены малообеспеченных семей;
- члены многодетных семей (супруг/супруга);
- лица, воспитывающие ребенка-инвалида (супруг/супруга);
- получатели пособия по потере кормильца.
Между тем, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году планируется выдать 9 тыс. безвозмездных грантов. С начала года их получил уже 4 361 человек. Получается, что общая сумма выделенных средств уже превысила 6,4 млрд тенге.
Стоит отметить, что обучением основам предпринимательства по проекту "Бастау Бизнес" с начала года было охвачено 49 тыс. человек, из них завершили и получили сертификаты 32,6 тыс.
Впрочем, на выделении грантов для граждан определенных категорий поддержка не заканчивается. Как сообщили в Минтруда, в текущем году порядка 39,9 тыс. человек были охвачены онлайн-обучением по востребованным навыкам на рынке труда и порядка 36,1 тыс. из них его завершили.
Всего же по состоянию на 1 августа активными мерами содействия занятости охвачено 393,4 тыс. казахстанцев – 293,5 тыс. человек были трудоустроены, из которых около 143,6 тыс. нашли постоянную работу.
Также 149,6 тыс. человек были трудоустроены на субсидируемые рабочие места:
- на социальные рабочие места – 13,5 тыс. человек;
- на молодежную практику – 14,7 тыс. человек;
- на общественные работы – 97,8 тыс. человек;
- по проекту "Первое рабочее место" – 6,7 тыс. человек;
- по проекту "Контракт поколений" – 258 человек;
- по проекту "Серебряный возраст" – 16,7 тыс. человек.
Напомним, именно в июле начался второй прием заявок на получение бизнес-грантов. О том, как проходит эта процедура и что нужно знать претендентам, мы подробно рассказывали здесь.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2147728-skolko-kazahstancev-poluchili-po-1-5-mln-tenge-ot-gosudarstva-na-razvitie-biznesa/