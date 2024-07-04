Вторая раздача 1,5 млн тенге от государства скоро начнется в Казахстане

В Казахстане с 15 июля начнется прием заявок на получение грантов в размере 400 МРП, или 1,5 млн тенге. Их на безвозмездной основе можно получить на запуск своего дела. Подробности читайте на NUR.KZ.

Меры содействия занятости в Казахстане не ограничиваются трудоустройством безработных граждан. В Казахстане также действует программа "Бастау Бизнес", в рамках которой любой желающий может пройти курсы по основам предпринимательства и получить сертификат.

Имея этот сертификат, казахстанцы могут на безвозмездной основе получить от государства грант на ведение своего бизнеса в размере 400 месячных расчетных показателей (МРП), то есть 1 476 800 тенге в 2024 году.

Первый поток на получение бизнес-грантов начался 20 мая текущего года, однако не все смогли в него попасть. Но, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, уже 15 июля начнется второй поток приема заявок на получение грантов для реализации новых бизнес-идей. В рамках него планируется выдать еще 4 655 грантов.

В Минтруда также отмечают, что каждый участник может получить такой грант только один раз. Он между тем позволяет начинающим предпринимателям раскрыть свой бизнес-потенциал, наладить и развить производство, тем самым обеспечить себя постоянным доходом.

Для подачи заявки необходимо:

зарегистрироваться на "Портале поддержки предпринимательских инициатив";

пройти проверку на соответствие условиям получения гранта;

скачать шаблон бизнес-плана, заполнить его и загрузить на портал;

заполнить форму заявления и подписать ключом ЭЦП.

Заявку также можно подать в зонах самообслуживания карьерных центров и ЦОНов.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Чтобы получить грант в рамках проекта "Бастау бизнес" нужно относиться к одной из следующих категорий занятости:

зарегистрированный безработный;

индивидуальный предприниматель со сроком регистрации до 3 лет.

А также нужно принадлежать к одной из следующих социальных категорий:

лица с инвалидностью;

лица с действующим статусом "кандас";

межрегиональные переселенцы;

члены малообеспеченных семей;

члены многодетных семей (один из супругов);

лица, воспитывающие детей с инвалидностью (один из супругов);

получатели пособия по потере кормильца.

Претенденты презентуют свои бизнес-проекты на заседаниях комиссии, которая будет оценивать их конкурентоспособность, проработанность рынков сбыта, финансовую жизнеспособность, уровень предпринимательских навыков и создание новых рабочих мест.

Решение комиссии направляется в личный кабинет претендента на портале. Если решение положительное, то нужно будет указать банковские реквизиты, подписать договор и после ежеквартально отчитываться об использовании средств.

Важно отметить, что грант можно потратить на приобретение необходимого инвентаря, орудий труда, технологического оборудования, животных, скота, птицы, саженцев, кустарников, семян, рассады или оплаты аренды помещений.

А вот на потребительские цели, погашение кредитов, приобретение и строительство жилой недвижимости, покупку земельных участков или производство подакцизной продукции тратить деньги запрещено.