Среднемесячный размер АСП не превышает 10 тыс. тенге в Казахстане

Несмотря на то, что среднемесячный размер адресной социальной помощи (АСП) в Казахстане за год значительно вырос, он все также не превышает 10 тыс. тенге. Сколько людей ее получает, читайте на NUR.KZ.

Главная цель адресной социальной помощи – помочь малообеспеченным гражданам выйти из бедности, а не обеспечивать их всю жизнь. Такая финансовая поддержка назначается семьям, которые соответствуют двум параметрам:

среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ). Этот порог также называют "чертой бедности";

все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

Другими словами, просто так деньги малообеспеченная семья не получит. Более того, АСП назначается ровно в том размере, чтобы доходы на каждого члена семьи выросли до черты бедности. Плюс небольшие выплаты на каждого несовершеннолетнего ребенка. То есть речь не идет о "миллионах".

Так, например, как отмечает портал Finprom, в 2023 году среднемесячный размер адресной социальной помощи составил всего 8 тыс. тенге. Однако это сразу на 18,7% больше, чем было в 2022 году. Всего в прошлом году АСП получили порядка 598,4 тыс. человек.

Важно понимать, что адресная социальная помощь – не единственный инструмент поддержки населения. Сюда также можно включить:

государственные пособия – среднемесячный размер в 2023 году вырос сразу на 26,3%, до 63,7 тыс. тенге;

специальные государственные пособия – выросли на 12,5%, до 9,4 тыс. тенге;

государственная жилищная помощь – рост в 4,6 раза, до 16,3 тыс. тенге.

Средний размер соцподдержки в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

В целом же на социальную помощь и социальное обеспечение в 2023 году из государственного бюджета было выделено порядка 5,3 трлн тенге.

Вполне возможно, что в 2024 году сумма заметно вырастет. Только за 6 месяцев на соцпомощь направили порядка 3 трлн тенге, что сразу на 15,4% больше, чем было в аналогичном периоде прошлого года.

Расходы на социальную поддержку в Казахстане. Инфографика: finprom.kz

При этом расходы местных бюджетов на социальную помощь и социальное обеспечение в текущем году уже достигли 319,4 млрд тенге, что на 14,3% больше, чем было в первой половине 2023 года.

В региональном разрезе больше всего расходов в секторе пришлось на Туркестанскую область – 33,9 млрд тенге. Следом идут Алматы и Астана – 26,5 млрд и 20,5 млрд тенге соответственно. Наименьшие расходы зафиксированы в области Ұлытау – всего 3 млрд тенге.

Расходы на социальную поддержку в регионах Казахстана. Инфографика: finprom.kz

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане планируется изменить механизм назначения адресной социальной помощи – будут проверять не только доходы граждан, но и их расходы. Таким образом хотят увеличить эффективность АСП.