Жить в Казахстане резко стало дороже

В августе резко вырос прожиточный минимум на душу населения в Казахстане – сразу на 7,7%, до 55,7 тыс. тенге. Это самый высокий рост в 2024 году. На что должно хватить этой суммы, читайте на NUR.KZ.

Прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу для того, чтобы покрыть свои минимальные потребности. Показатель рассчитывается ежемесячно, и его нельзя путать с прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете".

В августе, согласно данным Бюро национальной статистики, региональный ПМ составил 55 731 тенге. За месяц показатель вырос сразу на 7,7%, что является самым высоким приростом в 2024 году – прошлый "рекорд" был зафиксирован в июне.

Кроме того, текущий прожиточный минимум является самым высоким за все время. В последний раз похожий показатель фиксировался в октябре 2023 года (53 054 тенге).

Однако важно учесть, что данная сумма является средней для всего Казахстана – в каждом из регионов свой ПМ, который зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Напомним, в июле инфляция в Казахстане впервые за полтора года ускорилась.

Так, например, самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (68 687 тенге). Следом идут Алматы (60 595 тенге) и Астана (59 851 тенге).

Примечательно, что именно в августе столица уступила второе место – до этого жизнь в Астане была дороже, чем в Алматы. Самый низкий ПМ зафиксирован в Туркестанской области – всего 48 067 тенге.

Регион Величина прожиточного минимума

в среднем на душу населения (тенге) август 2024 июль 2024 август к июлю Республика Казахстан 55 731 51 730 7,7% Абай 56 404 51 686 9,1% Акмолинская 54 880 51 384 6,8% Актюбинская 52 078 47 030 10,7% Алматинская 55 570 52 329 6,2% Атырауская 53 040 48 518 9,3% Западно-Казахстанская 52 845 48 027 10,0% Жамбылская 51 453 48 079 7,0% Жетісу 53 184 49 651 7,1% Карагандинская 53 558 50 393 6,3% Костанайская 53 650 49 836 7,7% Кызылординская 49 566 46 155 7,4% Мангистауская 68 687 63 503 8,2% Павлодарская 54 531 51 013 6,9% Северо-Казахстанская 55 686 51 205 8,8% Туркестанская 48 067 45 169 6,4% Ұлытау 56 175 52 639 6,7% Восточно-Казахстанская 59 589 55 050 8,2% Астана 59 851 56 867 5,2% Алматы 60 595 54 949 10,3% Шымкент 53 347 50 305 6,0% По данным Бюро национальной статистики

Также следует учитывать, что ПМ сильно зависит от возраста и пола человека. Например, в августе минимальная сумма для жизни мужчины старше 18 лет составила 65 250 тенге, а для женщины – 51 768 тенге.

У пенсионеров и пожилых людей – 51 227 тенге, а у детей до 13 лет – 50 262 тенге. Интересно, что в августе именно "детский" ПМ вырос сильнее всего – сразу на 21,4% за месяц.

Напомним, в прожиточном минимуме не вся сумма выделена на продовольствие, а лишь 55%, то есть 30 652 тенге в августе 2024 года. Остальные 45%, или 25 079 тенге, предусмотрены на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.