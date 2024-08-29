Жить в Казахстане резко стало дороже

В августе резко вырос прожиточный минимум на душу населения в Казахстане – сразу на 7,7%, до 55,7 тыс. тенге. Это самый высокий рост в 2024 году. На что должно хватить этой суммы, читайте на NUR.KZ.
Прожиточный минимум на душу населения (ПМ) показывает сумму, которая нужна среднестатистическому казахстанцу для того, чтобы покрыть свои минимальные потребности. Показатель рассчитывается ежемесячно, и его нельзя путать с прожиточным минимумом, который устанавливается законом "О республиканском бюджете".
В августе, согласно данным Бюро национальной статистики, региональный ПМ составил 55 731 тенге. За месяц показатель вырос сразу на 7,7%, что является самым высоким приростом в 2024 году – прошлый "рекорд" был зафиксирован в июне.
Кроме того, текущий прожиточный минимум является самым высоким за все время. В последний раз похожий показатель фиксировался в октябре 2023 года (53 054 тенге).
Однако важно учесть, что данная сумма является средней для всего Казахстана – в каждом из регионов свой ПМ, который зависит от стоимости некоторых продуктов питания. Напомним, в июле инфляция в Казахстане впервые за полтора года ускорилась.
Так, например, самый высокий прожиточный минимум зафиксирован в Мангистауской области (68 687 тенге). Следом идут Алматы (60 595 тенге) и Астана (59 851 тенге).
Примечательно, что именно в августе столица уступила второе место – до этого жизнь в Астане была дороже, чем в Алматы. Самый низкий ПМ зафиксирован в Туркестанской области – всего 48 067 тенге.
|Регион
|Величина прожиточного минимума
в среднем на душу населения (тенге)
|август 2024
|июль 2024
|август к июлю
|Республика Казахстан
|55 731
|51 730
|7,7%
|Абай
|56 404
|51 686
|9,1%
|Акмолинская
|54 880
|51 384
|6,8%
|Актюбинская
|52 078
|47 030
|10,7%
|Алматинская
|55 570
|52 329
|6,2%
|Атырауская
|53 040
|48 518
|9,3%
|Западно-Казахстанская
|52 845
|48 027
|10,0%
|Жамбылская
|51 453
|48 079
|7,0%
|Жетісу
|53 184
|49 651
|7,1%
|Карагандинская
|53 558
|50 393
|6,3%
|Костанайская
|53 650
|49 836
|7,7%
|Кызылординская
|49 566
|46 155
|7,4%
|Мангистауская
|68 687
|63 503
|8,2%
|Павлодарская
|54 531
|51 013
|6,9%
|Северо-Казахстанская
|55 686
|51 205
|8,8%
|Туркестанская
|48 067
|45 169
|6,4%
|Ұлытау
|56 175
|52 639
|6,7%
|Восточно-Казахстанская
|59 589
|55 050
|8,2%
|Астана
|59 851
|56 867
|5,2%
|Алматы
|60 595
|54 949
|10,3%
|Шымкент
|53 347
|50 305
|6,0%
|По данным Бюро национальной статистики
Также следует учитывать, что ПМ сильно зависит от возраста и пола человека. Например, в августе минимальная сумма для жизни мужчины старше 18 лет составила 65 250 тенге, а для женщины – 51 768 тенге.
У пенсионеров и пожилых людей – 51 227 тенге, а у детей до 13 лет – 50 262 тенге. Интересно, что в августе именно "детский" ПМ вырос сильнее всего – сразу на 21,4% за месяц.
Напомним, в прожиточном минимуме не вся сумма выделена на продовольствие, а лишь 55%, то есть 30 652 тенге в августе 2024 года. Остальные 45%, или 25 079 тенге, предусмотрены на покупку непродовольственных товаров и оплату услуг.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2154925-zhit-v-kazahstane-rezko-stalo-dorozhe/