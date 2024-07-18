Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько детей из малообеспеченных семей получают выплаты от государства в Казахстане

Опубликовано:

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Адресную социальную помощь в Казахстане получают более 355 тыс. человек. При этом дети также получают дополнительные выплаты в рамках предоставляемой АСП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Малообеспеченным казахстанцам полагается адресная социальная помощь (АСП) – финансовая поддержка от государства. Чтобы ее получить, семья должна соответствовать двум главным требованиям:

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь была назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. Финансовая поддержка назначается ежеквартально.

Кроме того, в рамках АСП предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 1 до 6 лет. На каждого ребенка государство выплачивает по 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), то есть по 5 538 тенге в 2024 году.

На 1 июля дополнительные выплаты получили порядка 109 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП – всего им было выплачено 2,9 млрд тенге. Что касается общего бюджета, то на выплаты адресной социальной помощи в 2024 году предусмотрено порядка 60,5 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно о том, что механизм назначения АСП будет изменен в Казахстане.

Помимо доходов граждан, будут изучать и их расходы: крупные покупки, погашение кредитов и многое другое, чтобы в итоге адресную соцпомощь получили действительно нуждающиеся семьи.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2135901-skolko-maloobespechennyh-detey-poluchayut-vyplaty-ot-gosudarstva-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie