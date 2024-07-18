Сколько детей из малообеспеченных семей получают выплаты от государства в Казахстане

Адресную социальную помощь в Казахстане получают более 355 тыс. человек. При этом дети также получают дополнительные выплаты в рамках предоставляемой АСП. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Малообеспеченным казахстанцам полагается адресная социальная помощь (АСП) – финансовая поддержка от государства. Чтобы ее получить, семья должна соответствовать двум главным требованиям:

среднедушевой доход на каждого члена семьи должен быть меньше 70% от регионального прожиточного минимума;

все трудоспособные члены семьи должны иметь работу или содействовать мерам занятости.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 июля 2024 года адресная социальная помощь была назначена 355,3 тыс. человек из 67,1 тыс. семей. Финансовая поддержка назначается ежеквартально.

Кроме того, в рамках АСП предусмотрены дополнительные ежемесячные выплаты для детей в возрасте от 1 до 6 лет. На каждого ребенка государство выплачивает по 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), то есть по 5 538 тенге в 2024 году.

На 1 июля дополнительные выплаты получили порядка 109 тыс. детей дошкольного возраста из числа получателей АСП – всего им было выплачено 2,9 млрд тенге. Что касается общего бюджета, то на выплаты адресной социальной помощи в 2024 году предусмотрено порядка 60,5 млрд тенге.

Напомним, ранее стало известно о том, что механизм назначения АСП будет изменен в Казахстане.

Помимо доходов граждан, будут изучать и их расходы: крупные покупки, погашение кредитов и многое другое, чтобы в итоге адресную соцпомощь получили действительно нуждающиеся семьи.