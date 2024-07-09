Как обеспечить достойную пенсию казахстанцам, рассказали эксперты

Запрет на изъятия пенсионных накоплений, увеличение взносов и улучшение инвестиционной политики должны, по мнению экспертов, сделать пенсионную систему Казахстана лучше. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане действует многоуровневая пенсионная система, которая состоит из государственной пенсии и выплат за счет накоплений. Тем не менее, как считают эксперты из Halyk Finance, на текущий момент систему нельзя считать адекватной и устойчивой.

Так, суммы пенсий, которые выплачиваются из государственного бюджета, по мнению экспертов, являются неадекватными и плохо понятными в Казахстане, что во многом связано с непрозрачностью и с тем, что принципы расчета пенсий из бюджета не соответствуют лучшей международной практике.

Что касается накопительной системы Казахстана, то изначально, как отмечают эксперты, она была "правильной и соответствовала лучшей мировой практике для рыночных экономик", однако теперь у нее есть ряд проблем.

Особенности накопительной пенсионной системы в Казахстане

В развитых странах пенсия за счет накоплений должна заместить примерно 60-70% прежнего дохода, который получал человек до выхода на заслуженный отдых. Конечно же, при условии, что он постоянно платил взносы на протяжении всей своей трудовой деятельности.

Однако в Казахстане накопительная система начала работать сравнительно недавно и большинство текущих вкладчиков ЕНПФ уже не смогут делать обязательные вклады в течение 40 лет.

В этом случае правительство вынуждено доплачивать пенсии из госбюджета, чтобы сделать общую сумму пенсии адекватной трудовым доходам. Напомним, средняя сумма пенсии из ЕНПФ по состоянию на 1 июня составляет всего 33 921 тенге.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Кроме того, по мнению экспертов, проблему усугубляет разрешение изымать часть накоплений и тратить их на покупку жилья или на лечение. Из-за этого решения выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) после 40 лет добросовестной работы могут заместить лишь 10-15% от прежнего дохода вкладчика.

Что предлагают изменить

Чтобы избежать такого исхода, эксперты предлагают ряд решений:

запретить досрочные изъятия из пенсионных накоплений на жилье, лечение и другие цели;

увеличить взносы на личные накопительные счета работников с 10% до 15% от зарплаты;

от зарплаты; улучшить инвестиционную политику, чтобы начать зарабатывать на активах ЕНПФ больше, чем сейчас.

Стоит отметить, что в Казахстане с 2024 года был введен новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его окончательный размер составит как раз 5%.

Однако деньги за счет ОПВР поступают не на индивидуальные, а условные счета, то есть не принадлежат работнику. Эксперты считают, что их так же, как и все остальные взносы, нужно переводить на личные счета, и тогда общая доля отчислений вырастет до 15%.

"Таким образом, чтобы сделать будущие пенсии из ЕНПФ более или менее адекватными, достаточно лишь: запретить досрочные изъятия из пенсионных накоплений на жилье и другие цели, переделать 5% ОПВР из условно-накопительных в просто накопительные и использовать более доходные инвестиционные стратегии для пенсионных активов и развивать фондовый рынок в стране", – подытожили эксперты.

Напомним, ранее стало известно, что общая сумма изъятий из ЕНПФ на жилье и лечение значительно превышает сумму выплат в связи с достижением пенсионного возраста.