Казахстанцы стали чаще покупать жилье на фоне роста изъятий из ЕНПФ

В июле 2024 года в Казахстане провели 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 17,2% больше, чем годом ранее. Возможно, рост связан с изъятиями накоплений из ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.
В июле аналитики зафиксировали рост цен на жилую недвижимость в Казахстане. Если подорожание на первичном и вторичном рынках можно назвать умеренным (+0,1% и +0,4% соответственно), то аренда жилья выросла в цене сразу на 1,8%.
Между тем продолжающийся рост цен не приводит к снижению спроса на жилую недвижимость в стране. Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле жители Казахстана провели 40 099 сделок купли-продажи жилья – это на 17,2% больше, чем было годом ранее, и на 31,93% больше показателя за июль 2022 года. По сравнению с прошлым месяцем рост составил 21,7%.
В целом рост продаж был зарегистрирован во всех регионах Казахстана, кроме Западно-Казахстанской области, где спрос упал на 5% за месяц.
Чаще всего казахстанцы покупали квартиры – на них пришлось 30 973 сделки, тогда как частных домов в июле было продано лишь 9 126 единиц.
Больше всего сделок было зарегистрировано в Алматы и Астане – 7 091 и 6 843 продаж соответственно. Следом идет Карагандинская область – 3 208 сделок. Область Ұлытау отличилась наименьшим количеством продаж – всего 457 сделок. В Шымкенте за месяц было продано 1 726 единиц жилья.
|
Регион
|
Количество
сделок
|Рост в июле 2024 года
|к июню
2024 года
|к июлю
2023 года
|Казахстан
|40 099
|21,7%
|17,2%
|Абай
|908
|14,1%
|–0,4%
|Акмолинская
|1 531
|20,5%
|5,2%
|Актюбинская
|2 107
|20,9%
|45,2%
|Алматинская
|2 303
|33,8%
|30,6%
|Атырауская
|1 262
|3,6%
|28,1%
|Западно-Казахстанская
|1 623
|–5,0%
|58,0%
|Жамбылская
|1 122
|13,2%
|2,3%
|Жетысу
|892
|22,0%
|10,4%
|Карагандинская
|3 208
|18,1%
|2,9%
|Костанайская
|1 536
|23,6%
|17,1%
|Кызылординская
|617
|20,7%
|2,8%
|Мангистауская
|2 149
|31,7%
|34,0%
|Павлодарская
|1 193
|28,7%
|13,5%
|Северо-Казахстанская
|1 194
|23,5%
|54,9%
|Туркестанская
|1 188
|6,7%
|–1,6%
|Улытау
|457
|33,6%
|7,5%
|Восточно-Казахстанская
|1 149
|6,0%
|–9,7%
|Астана
|6 843
|42,2%
|2,5%
|Алматы
|7 091
|19,4%
|35,9%
|Шымкент
|1 726
|16,7%
|17,1%
|По данным Бюро национальной статистики
Если проанализировать предпочтения покупателей, то чаще всего жители Казахстана покупали 1-комнатные квартиры – на них пришлась 11 871 сделка. Немного отстали 2-комнатные – 11 691 сделка. По 3-комнатным квартирам было совершено 6 094 сделки, а по 4-комнатным – 1 161.
Стоит отметить, что такого сильного роста спроса на рынке недвижимости не было уже давно. Как считают аналитики портала "Крыша", свое влияние на прирост оказали слухи о возможном запрете использования пенсионных накоплений из ЕНПФ на личные цели.
"Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью", – сделали вывод аналитики.
Напомним, в июле из пенсионного фонда было изъято порядка 72,1 млрд тенге, что является максимальным показателем как минимум за последние полтора года. Непосредственно на улучшение жилищных условий было использовано 40,5 млрд тенге – за месяц сумма выросла сразу на 50%.
Также ранее стало известно, что в среднем казахстанцам доступно примерно по 2 млн тенге, которые можно изъять из ЕНПФ. При этом максимальная сумма достигает 280 млн тенге.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2147616-kazahstancy-stali-chashche-pokupat-zhile-na-fone-rosta-izyatiy-iz-enpf/