Казахстанцы стали чаще покупать жилье на фоне роста изъятий из ЕНПФ

В июле 2024 года в Казахстане провели 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 17,2% больше, чем годом ранее. Возможно, рост связан с изъятиями накоплений из ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июле аналитики зафиксировали рост цен на жилую недвижимость в Казахстане. Если подорожание на первичном и вторичном рынках можно назвать умеренным (+0,1% и +0,4% соответственно), то аренда жилья выросла в цене сразу на 1,8%.

Между тем продолжающийся рост цен не приводит к снижению спроса на жилую недвижимость в стране. Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле жители Казахстана провели 40 099 сделок купли-продажи жилья – это на 17,2% больше, чем было годом ранее, и на 31,93% больше показателя за июль 2022 года. По сравнению с прошлым месяцем рост составил 21,7%.

Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В целом рост продаж был зарегистрирован во всех регионах Казахстана, кроме Западно-Казахстанской области, где спрос упал на 5% за месяц.

Чаще всего казахстанцы покупали квартиры – на них пришлось 30 973 сделки, тогда как частных домов в июле было продано лишь 9 126 единиц.

Больше всего сделок было зарегистрировано в Алматы и Астане – 7 091 и 6 843 продаж соответственно. Следом идет Карагандинская область – 3 208 сделок. Область Ұлытау отличилась наименьшим количеством продаж – всего 457 сделок. В Шымкенте за месяц было продано 1 726 единиц жилья.





Регион

Количество

сделок Рост в июле 2024 года к июню

2024 года к июлю

2023 года Казахстан 40 099 21,7% 17,2% Абай 908 14,1% –0,4% Акмолинская 1 531 20,5% 5,2% Актюбинская 2 107 20,9% 45,2% Алматинская 2 303 33,8% 30,6% Атырауская 1 262 3,6% 28,1% Западно-Казахстанская 1 623 –5,0% 58,0% Жамбылская 1 122 13,2% 2,3% Жетысу 892 22,0% 10,4% Карагандинская 3 208 18,1% 2,9% Костанайская 1 536 23,6% 17,1% Кызылординская 617 20,7% 2,8% Мангистауская 2 149 31,7% 34,0% Павлодарская 1 193 28,7% 13,5% Северо-Казахстанская 1 194 23,5% 54,9% Туркестанская 1 188 6,7% –1,6% Улытау 457 33,6% 7,5% Восточно-Казахстанская 1 149 6,0% –9,7% Астана 6 843 42,2% 2,5% Алматы 7 091 19,4% 35,9% Шымкент 1 726 16,7% 17,1% По данным Бюро национальной статистики

Если проанализировать предпочтения покупателей, то чаще всего жители Казахстана покупали 1-комнатные квартиры – на них пришлась 11 871 сделка. Немного отстали 2-комнатные – 11 691 сделка. По 3-комнатным квартирам было совершено 6 094 сделки, а по 4-комнатным – 1 161.

Стоит отметить, что такого сильного роста спроса на рынке недвижимости не было уже давно. Как считают аналитики портала "Крыша", свое влияние на прирост оказали слухи о возможном запрете использования пенсионных накоплений из ЕНПФ на личные цели.

"Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью", – сделали вывод аналитики.

Напомним, в июле из пенсионного фонда было изъято порядка 72,1 млрд тенге, что является максимальным показателем как минимум за последние полтора года. Непосредственно на улучшение жилищных условий было использовано 40,5 млрд тенге – за месяц сумма выросла сразу на 50%.

Также ранее стало известно, что в среднем казахстанцам доступно примерно по 2 млн тенге, которые можно изъять из ЕНПФ. При этом максимальная сумма достигает 280 млн тенге.