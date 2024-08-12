Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Казахстанцы стали чаще покупать жилье на фоне роста изъятий из ЕНПФ

Опубликовано:

Деньги лежат на фоне строящегося дома
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В июле 2024 года в Казахстане провели 40 099 сделок купли-продажи жилья. Это на 17,2% больше, чем годом ранее. Возможно, рост связан с изъятиями накоплений из ЕНПФ. Подробности читайте на NUR.KZ.

В июле аналитики зафиксировали рост цен на жилую недвижимость в Казахстане. Если подорожание на первичном и вторичном рынках можно назвать умеренным (+0,1% и +0,4% соответственно), то аренда жилья выросла в цене сразу на 1,8%.

Между тем продолжающийся рост цен не приводит к снижению спроса на жилую недвижимость в стране. Согласно данным Бюро национальной статистики, в июле жители Казахстана провели 40 099 сделок купли-продажи жилья – это на 17,2% больше, чем было годом ранее, и на 31,93% больше показателя за июль 2022 года. По сравнению с прошлым месяцем рост составил 21,7%.

Продажи жилья в Казахстане
Продажи жилья в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

В целом рост продаж был зарегистрирован во всех регионах Казахстана, кроме Западно-Казахстанской области, где спрос упал на 5% за месяц.

Чаще всего казахстанцы покупали квартиры – на них пришлось 30 973 сделки, тогда как частных домов в июле было продано лишь 9 126 единиц.

Больше всего сделок было зарегистрировано в Алматы и Астане – 7 091 и 6 843 продаж соответственно. Следом идет Карагандинская область – 3 208 сделок. Область Ұлытау отличилась наименьшим количеством продаж – всего 457 сделок. В Шымкенте за месяц было продано 1 726 единиц жилья.



Регион
Количество
сделок		 Рост в июле 2024 года
к июню
2024 года		 к июлю
2023 года
Казахстан 40 099 21,7% 17,2%
Абай 908 14,1% –0,4%
Акмолинская 1 531 20,5% 5,2%
Актюбинская 2 107 20,9% 45,2%
Алматинская 2 303 33,8% 30,6%
Атырауская 1 262 3,6% 28,1%
Западно-Казахстанская 1 623 –5,0% 58,0%
Жамбылская 1 122 13,2% 2,3%
Жетысу 892 22,0% 10,4%
Карагандинская 3 208 18,1% 2,9%
Костанайская 1 536 23,6% 17,1%
Кызылординская 617 20,7% 2,8%
Мангистауская 2 149 31,7% 34,0%
Павлодарская 1 193 28,7% 13,5%
Северо-Казахстанская 1 194 23,5% 54,9%
Туркестанская 1 188 6,7% –1,6%
Улытау 457 33,6% 7,5%
Восточно-Казахстанская 1 149 6,0% –9,7%
Астана 6 843 42,2% 2,5%
Алматы 7 091 19,4% 35,9%
Шымкент 1 726 16,7% 17,1%
По данным Бюро национальной статистики

Если проанализировать предпочтения покупателей, то чаще всего жители Казахстана покупали 1-комнатные квартиры – на них пришлась 11 871 сделка. Немного отстали 2-комнатные – 11 691 сделка. По 3-комнатным квартирам было совершено 6 094 сделки, а по 4-комнатным – 1 161.

Стоит отметить, что такого сильного роста спроса на рынке недвижимости не было уже давно. Как считают аналитики портала "Крыша", свое влияние на прирост оказали слухи о возможном запрете использования пенсионных накоплений из ЕНПФ на личные цели.

"Рекордный показатель по сделкам зафиксирован впервые с апреля 2022 года. На него повлияли обсуждения о запрете, ограничениях изъятий пенсионных излишков. Это вызвало резкий вывод денег из ЕНПФ и, как следствие, рост сделок с недвижимостью", – сделали вывод аналитики.

Напомним, в июле из пенсионного фонда было изъято порядка 72,1 млрд тенге, что является максимальным показателем как минимум за последние полтора года. Непосредственно на улучшение жилищных условий было использовано 40,5 млрд тенге – за месяц сумма выросла сразу на 50%.

Также ранее стало известно, что в среднем казахстанцам доступно примерно по 2 млн тенге, которые можно изъять из ЕНПФ. При этом максимальная сумма достигает 280 млн тенге.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Пенсия
Больше по этой теме

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2147616-kazahstancy-stali-chashche-pokupat-zhile-na-fone-rosta-izyatiy-iz-enpf/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie