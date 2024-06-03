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Продукты, товары и услуги ЖКХ: что продолжает дорожать в Казахстане

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Продукты, товары и тележка из магазина
Магазин. Иллюстративное фото: Craig Hastings/Getty Images

Годовая инфляция снова снизилась в Казахстане и по итогам мая составила 8,5%. Но за месяц цены в стране выросли на 0,4%. Какие товары и услуги подорожали сильнее всего, узнали журналисты NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

  • В Казахстане замедлился рост цен на товары и услуги, месячная инфляция в мае составила 0,4%. Наибольшее подорожание зафиксировано в сфере платных услуг (+1%), в то время как продукты питания впервые за долгое время подешевели на 0,2%.
  • В годовом разрезе сильнее всего подорожали платные услуги (+13,9%), включая коммунальные тарифы: водоотведение (+43,9%), холодная вода (+35,9%), горячая вода (+35%), отопление (+33%) и электроэнергия (+31,4%).
  • Среди продовольственных товаров цены выросли на 5,5%, особенно на морковь (+18,4%) и рис (+17,4%). Зафиксировано снижение цен на лук (-42,9%) и подсолнечное масло (-24,7%). Инфляция выше среднего уровня отмечена в Карагандинской, Мангистауской областях и Астане.
Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

В Казахстане замедлился рост цен на товары и услуги. Согласно данным Бюро национальной статистики, месячная инфляция по итогам мая составила 0,4%.

Самое сильное подорожание было зафиксировано в сфере платных услуг – сразу плюс 1%. Непродовольственные товары за месяц подорожали на 0,5%, а вот продукты питания, впервые за долгое время, показали снижение цен, правда только на 0,2%.

Месячная инфляция в Казахстане по итогам мая составила 0,4%
Месячный рост цен на товары и услуги. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего выросло в цене

В годовом разрезе сильнее всего подорожали платные услуги – сразу на 13,9%. Особенно сильно выросли тарифы на коммунальные услуги:

  • водоотведение – плюс 43,9%;
  • холодная вода – плюс 35,9%;
  • горячая вода – плюс 35%;
  • центральное отопление – плюс 33%;
  • электроэнергия – плюс 31,4%;
  • вывоз мусора – плюс 31,2%.

Сфера здравоохранения подорожала на 14%, сотовая связь, а также услуги парикмахерских и заведений личного обслуживания подорожали на 12,4%. Сфера отдыха и спорта подорожала на 12,1%, а ритуальные услуги – на 11,9%.

Примечательно, что и без того дорогое по меркам СНГ такси за год стало дороже еще на 11,7%. Вместе с этим цены выросли на проезд в автобусах (на 9,3%), в поездах (на 5,9%) и в междугородних автобусах (на 4%).

Как выросли цены на продукты и товары

Что касается непродовольственных товаров, то здесь цены за год выросли на 7,6%. Можно отметить сильный рост цен на легковые автомобили отечественной сборки – сразу на 13,4% за год. Примечательно, что выросли цены и на фармацевтическую продукцию – на 11,5%.

Также цены выросли на мебель и предметы домашнего обихода – на 11%, одежду и обувь – на 10,8%, товары личного пользования – на 8,9%, строительные материалы – на 6,3%, посуду – на 5,2%. А вот сжиженный газ в баллонах подорожал на 10,8%.

Среди продовольственных товаров, которые в целом подорожали на 5,5%, можно отметить сильный рост цен на морковь (плюс 18,4%), рис (плюс 17,4%), минеральную и питьевую воду (плюс 16,9%), свежие фрукты (плюс 14,8%), прохладительные напитки (плюс 13,3%), а также на алкоголь и табачную продукцию (плюс 13,1%).

Зафиксирован прирост также на натуральные соки (плюс 11,8%), свежую рыбу (плюс 11,7%), сливочное масло (плюс 11,2%) кондитерские изделия (плюс 10,9%) и на хлеб из муки высшего сорта (плюс 10,6%).

При этом за год стали дешевле репчатый лук – сразу на 42,9%, подсолнечное масло – на 24,7%, гречневая крупа – на 23,9%, белокочанная капуста – на 18,1% и сахар-песок – на 4,9%. Стоит отметить, что некоторые продукты из этого списка в последнее время сильно растут в цене.

Инфляция в Казахстане (май 2024 года)
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

В целом по итогам мая в годовом выражении уровень инфляции, превышающий среднереспубликанский, сложился в десяти регионах. Сильнее всего цены на товары и услуги растут в Карагандинской (10,5%) и Мангистауской (10,2%) областях, а также в Астане (10,4%).

В Алматы за год цены выросли на 9%, а в Шымкенте – на 7,7%. Наименьшая инфляция была зафиксирована в Алматинской области – всего 5,6% за год.

Напомним, ранее эксперты предполагали скорое ускорение инфляции в стране. Мы также подробно рассказывали о том, повлияет ли скорое введение обязательной маркировки медицинских препаратов на их стоимость.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2111325-produkty-tovary-i-zhkh-chto-prodolzhaet-dorozhat-v-kazahstane/

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