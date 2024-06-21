Петиция за снижение пенсионного возраста активно набирает голоса в Казахстане

На платформе для подачи онлайн-петиций появляются все новые инициативы. Среди них одним из лидеров по количеству голосов оказалось предложение о пересмотре пенсионного возраста, сообщает NUR.KZ.

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ Петиция на ePetition.kz требует снизить пенсионный возраст в Казахстане до 55 лет для женщин и до 58 лет для мужчин.

Аргументы включают сравнение с возрастом соседних стран и предполагают решение проблем безработицы и здравоохранения.

Однако, возможное уменьшение пенсий при снижении возраста поднимает вопросы о трудовом стаже и накоплениях. Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки.

Сайт ePetition был разработан для предоставления казахстанцам возможности создавать коллективные обращения по тем или иным важным вопросам.

Например, казахстанцы уже добились необходимых 50 тыс. голосов по таким вопросам, как:

Теперь среди лидеров по набору голосов на сайте ePetition.kz оказалась петиция о снижении пенсионного возраста в Казахстане. Она уже набрала около 1 900 подписей.

Суть петиции

В описании петиции отмечается, что авторы требуют снизить пенсионный возраст для женщин до 55 лет и для мужчин до 58 лет.

"Вышеуказанные сроки выхода на пенсию основаны в сравнении с пенсионным возрастом соседних государств: Монголии, Китая, Узбекистана, Киргизии и России, которые расположены вокруг Казахстан.

При одинаковых климатических условиях, при одинаковой продолжительности жизни выход на пенсию мужчин Казахстана установлен в 63 года, а женщины после 2028 года также будут уходить на пенсию в 63 года, что является унижением в отношении нас", – указывается в обращении.

Банка с мелочью. Иллюстративное фото: BrianAJackson/Getty Images

При этом отмечается, что снижение пенсионного возраста якобы поможет:

справиться с безработицей среди молодежи, которой приходится искать работу на бирже труда, как безработные, получая пособия от государства;

снизить число инвалидов, так как возрастным гражданам приходится работать в старости, что грозит ухудшением здоровья.

"Казахстан имеет все ресурсы: нефть, газ, золото, уран и другие полезные ископаемые для достойной и качественной жизни всего населения Республики Казахстан.

При правильном управлении всеми имеющими ресурсами, Казахстан может стать одним из богатейших государств в мире. На основании вышеизложенного, пользуясь своими конституционными правами, закрепленными в статье 33 Конституции РК, требуем снижения пенсионного возраста для женщин до 55 лет, а для мужчин до 58 лет", – сообщают авторы петиции.

Проблема установления пенсионного возраста

Обсуждения об изменении пенсионного возраста уже поднимались в Казахстане. Так, в 2022 году бывшая глава Министерства труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова поясняла, что снижение пенсионного возраста приведет к уменьшению размера пенсии для казахстанцев.

"Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно этой реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию.

А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (маленький - прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой", – резюмировала Тамара Дуйсенова.

То есть большая часть пенсионных выплат будущих пенсионеров будет зависеть непосредственно от накоплений, которые смогли собрать казахстанцы на своих пенсионных счетах. Соответственно, если возраст будет снижен, то и меньше денег удастся собрать на старость.

Поэтому для молодых казахстанцев крайне важно иметь трудовой договор, чтобы часть их дохода регулярно поступала в пенсионный фонд для обеспечения своего будущего. При этом собранные деньги защищены от инфляции госгарантией.

Напомним, что для замены солидарной части пенсии в будущем был введен обязательный пенсионный взнос работодателя.

Ранее мы также рассказывали, что казахстанцы требуют отменить первоначальный взнос для ипотеки.