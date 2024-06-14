Первое заседание по петиции об отмене утильсбора прошло в Минпромышленности

Вчера на Министерства промышленности и строительства РК прошло заседание рабочей группы по рассмотрению петиции касательно утильсбора, передает NUR.KZ со ссылкой на ведомство.

Сообщается, что в состав рабочей группы, которая рассмотрит петицию об отмене утильсбора, вошли депутаты, вице-министры трех министерств, представители МВД, Минкультуры, МНЭ, МЦРИАП, АО "Жасыл Даму", ОЮЛ "Казахстанский автомобильный союз", ОЮЛ "Союз промышленных инвесторов Казахстана", "Союз независимого бизнеса Казахстана", а также инициаторы петиции из числа представителей ассоциации "Республиканский союз промышленников вторичной металлургии", независимого автомобильного союза и ОФ "Әділдік үшін".

Вице-министр промышленности напомнил, что петицию об отмене утильсбора уже подписали 50 тысяч человек, и важно ее рассмотрение проводить в конструктивном ключе ― для эффективного обсуждения и выработки решений, которые отвечали бы интересам всех сторон.

Инициатор петиции в своем выступлении рассказал о влиянии утильсбора на отрасли экономики, в частности автопром, производство строительной, дорожной и спецтехники.

В ходе дискуссии во время заседания его участники коснулись темы прозрачности распределения средств, собранных через процедуру утилизационного сбора, а также перспективы развития казахстанского автопрома и его нынешнее положение.

"Представители компаний-производителей высказали беспокойство по поводу сокращения рабочих мест, если утильсбор будет отменен. Они напомнили, что в отрасли автомобилестроения и на смежных производствах трудится огромное количество работников, в настоящее время обеспеченных стабильной и конкурентной заработной платой, социальным пакетом и возможностью повышения своей квалификации", - говорится в сообщении.

Закрывая заседание, Олжас Сапарбеков отметил, что в первую очередь его участники обсудили текущие изменения и перспективы утилизационного сбора. Кроме того, был утвержден график предстоящих поездок членов рабочей группы на заводы в регионы, они посетят заводы по производству авто.