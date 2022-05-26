Дуйсенова: Если мы снизим пенсионный возраст, это приведет к уменьшению пенсии

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Глава Минтруда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова в кулуарах сената прокомментировала вопрос о снижении пенсионного возраста в Казахстане, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова напомнила, что базовая пенсионная выплата исходит из величины прожиточного минимума.

"В плане повышения дохода населения предусмотрено изменение методики расчета величины. Если пересмотрим, то будет пересмотрен размер минимальной пенсии и базовой пенсионной выплаты", - сказала она.

При этом, министр сообщила, что рассматривается также методика минимального размера заработной платы.

"Сейчас мы с Международной организацией труда привлекли экспертов и рассматриваем методику расчета минимального размера заработной платы. Сейчас минимальный размер заработной платы уже подняли до 60 тыс. тенге, а два года назад было 42 500 тенге. Это отразилось в целом на среднем размере заработной платы и на других выплатах.

Поэтому сейчас над этим работаем. Как будут подготовлены предложения, выйдем и скажем. Пенсионные выплаты мы ежегодно индексируем. Коридор определяется Нацбанком и правительством.

Но, если помните, при уточнении бюджета глава Нацбанка сказал, что в июле еще раз рассмотрят. В зависимости от коридора будут рассматриваться размеры пенсионных и других социальных выплат", - добавила Дуйсенова.

Между тем, по ее словам, снижение пенсионного возраста может негативно сказаться на материальном положении будущих пенсионеров.

"Мы реформировали пенсионную систему в 1998 году. Согласно этой реформе, только граждане, имеющие трудовой стаж до 1 января 1998 года, получают от государства трудовую пенсию, а затем дополнительно к ней базовую пенсию.

А если мы снизим пенсионный возраст, то и без этого (маленький - прим. ред.) трудовой стаж будет снижаться, пенсия будет очень низкой", - резюмировала Тамара Дуйсенова.

В начале апреля депутаты предложили снизить пенсионный возраст женщинам до 58 лет. Вице-премьер Ералы Тугжанов в мае сообщил, что правительство рассмотрит этот вопрос.

Также ранее Тамара Дуйсенова встретилась с представителями Движения женщин Казахстана за снижение пенсионного возраста до 58 лет, а позже рассказала об итогах этой встречи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan-economy/1971190-duysenova-esli-my-snizim-pensionnyy-vozrast-eto-privedet-k-umensheniyu-pensii/