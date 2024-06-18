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Менее 15 тысяч на ребенка: сколько получают многодетные семьи в Казахстане

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Девочка кладет 100 тенге в копилку
Копилка. Иллюстративное фото: Roman Chekhovskoy/Getty Images

В пособии многодетной семье в Казахстане предусмотрено менее 15 тысяч тенге на одного ребенка. Таким образом, его размер составляет от 59 183 тенге. С точными цифрами ознакомились журналисты NUR.KZ.

Казахстанские семьи, имеющие четырех и более совместно проживающих несовершеннолетних детей или студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет, могут претендовать на отдельное государственное пособие.

Оно назначается вне зависимости от дохода родителей и получения других выплат. Пособие по многодетности зависит только от количества детей в семье и назначается в месячных расчетных показателях (МРП).

В связи с этим оно каждый год растет. В 2024 году рост составил 7%.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, ежемесячные размеры данных выплат в 2024 году составляют:

  • для четырех детей – 16,03 МРП или 59 183 тенге;
  • для пяти детей – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
  • для шести детей – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
  • для семи детей – 28,06 МРП или 103 598 тенге;
  • для восьми и более детей – по 4 МРП, или по 14 768 тенге на каждого ребенка в месяц.

Таким образом, с рождением каждого ребенка пособие для многодетной семьи вырастает менее чем на 15 тысяч тенге. При этом его размер не ограничен по количеству детей.

В Минтруда также сообщили, что с начала 2024 года выплатами пособия по многодетности в среднем охвачено 582,4 тыс. семей на общую сумму 196,2 млрд тенге. В том числе за май данный вид пособия получили 592,6 тыс. семей на общую сумму 40 млрд тенге.

Всего на его выплату в государственном бюджете в этом году предусмотрено 474,8 млрд тенге.

При этом отметим, что среднедушевой доход многодетной семьи может быть очень низким. В таком случае она имеет право дополнительно претендовать на адресную социальную помощь (АСП).

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2119305-menee-15-tysyach-na-rebenka-skolko-poluchayut-mnogodetnye-semi-v-kazahstane/

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