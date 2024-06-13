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Уровень бедности снизился в Казахстане

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Девушка держит в руках монеты казахстанской валюты
Монеты. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В первом квартале 2024 года уровень бедности в Казахстане опустился до 4,6%. В конце 2023 года этот показатель составлял 5,1%, а в целом за год – 5,2%. Как он определяется, узнали журналисты NUR.KZ.

По результатам выборочного обследования домашних хозяйств, проведенного Бюро национальной статистики (БНС), доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума (уровень бедности), в первом квартале 2024 года составила 4,6%.

При этом отметим, что в расчет идет не тот показатель, который устанавливается законом в начале года, а региональный прожиточный минимум на душу населения, определяемый ежемесячно.

В первом квартале 2024 года, по данным БНС, он составил 48 370 тенге. А 160,1 тысячи домохозяйств, в которых проживает 928,1 тысячи человек, в этот период имели доходы ниже этой суммы.

Какие регионы самые бедные

Самый высокий уровень бедности был зафиксирован в Туркестанской области – 7,9%. В тройку антилидеров также вошли области Жетісу и Абай – 7,1% и 7% соответственно.

Наименьшее значение данного показателя наблюдается в Астане и Карагандинской области – по 2,4%. Третье место у Атырауской области – 2,5%. В Алматы уровень бедности составляет 3,6%, а в Шымкенте – 5%.

Уровень бедности в Казахстане
Уровень бедности в Казахстане. Инфографика: Бюро национальной статистики

Среди городских жителей данный показатель между тем равен 3,4%, а среди сельских – 6,6%.

Какие семьи более бедные

Уровень бедности при этом напрямую связан с количеством членов домохозяйства, то есть группы людей, проживающих в одном доме.

Так, среди одиноких лиц уровень бедности составляет 0,13%, среди семей, состоящих из двух человек – 0,52%, трех – 1,17%, четырех – 2,09%. А вот среди домохозяйств, в которых проживает пять и более человек, уровень бедности составляет 8,72%.

Это может быть связано с тем, что в таких семьях, помимо одного-двух трудоспособных членов, проживают пенсионеры и несовершеннолетние дети. То есть среднедушевой доход в таком домохозяйстве, как правило, меньше.

Напомним, что семьи, чьи среднедушевые доходы ниже черты бедности, то есть 70% от регионального прожиточного минимума, могут оформить адресную социальную помощь (АСП). Для ее назначения домохозяйство должно соответствовать определенным условиям.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2117022-uroven-bednosti-snizilsya-v-kazahstane/

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