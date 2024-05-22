Скольким вкладчикам поступили новые пенсионные взносы в Казахстане

Новые обязательные пенсионные взносы работодателя поступили на 3,6 млн условных счетов в ЕНПФ. За счет них на счетах вкладчиков сформировалось почти 58 млрд тенге. Подробности читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 апреля казахстанские пенсионеры получают из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) в среднем по 33 985 тенге. Это совсем небольшая сумма, которая на текущий момент не дотягивает ни до базовой, ни до солидарной пенсий из государственного бюджета.

Средний размер государственной пенсии между тем составляет 132 399 тенге. Однако таких выплат у будущих пенсионеров не будет из-за отсутствия солидарного стажа.

Поэтому с 2024 года в Казахстане ввели новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). Его работодатели уплачивают за собственный счет. Выплаты, которые будут назначаться за счет ОПВР, должны будут заменить солидарную часть государственной пенсии.

Стоит отметить, что с каждым месяцем накоплений за счет нового взноса становится больше. Так, по состоянию на 1 мая 2024 года, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда их общая сумма составила почти 57,9 млрд тенге. Эти деньги хранятся на 3,6 млн условных счетов казахстанцев.

При этом общее количество вкладчиков ЕНПФ, на личных счетах которых хранятся обязательные пенсионные взносы, составляет более 11 млн. То есть ОПВР поступают только за треть из них.

Напомним, что обязательные пенсионные взносы работодателя уплачиваются только за работников, родившихся с 1 января 1975 года. Они же смогут в будущим рассчитывать на новую пенсионную выплату.

В каких регионах больше всего вкладчиков с ОПВР

Примечательно, что регионы Казахстана внесли в общий объем ОПВР неодинаковый вклад. Так, больше всего с начала года заплатили работодатели из Алматы – почти 13,1 млрд тенге. В целом в мегаполисе платят ОПВР за 700 623 человек.

Следом идет Астана, где за 365 014 сотрудников было внесено почти 7,4 млрд тенге. На третьем месте расположилась Карагандинская область – 296 733 условных счета с 4,7 млрд тенге на них.

Наименьший вклад внесли работодатели из области Ұлытау – всего 7,8 млн тенге. Правда, здесь зарегистрировано лишь 306 условных счета. В Шымкенте на 223 450 счетах для учета ОПВР накоплено более 2,9 млрд тенге.

Сумма пенсионных накоплений, сформированных за счет ОПВР. Источник: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, в среднем на каждого казахстанца с условным счетом для учета обязательных пенсионных взносов работодателя пока приходится по 15 983 тенге пенсионных накоплений.

Напомним, пенсионные выплаты за счет ОПВР будут назначаться тем, за кого работодатели перечисляли взносы в совокупности не менее пять лет. При этом они будут осуществляться пожизненно, то есть по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.