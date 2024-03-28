Повышение пенсионного возраста грозит странам из-за старения населения, считает глава крупного инвестфонда

Мировой рост продолжительности жизни может привести к риску не получить в старости достаточной пенсии. Решение видится в повышении пенсионного возраста, сообщает NUR.KZ со ссылкой на The Telegraph.

Ларри Финк, председатель и исполнительный директор BlackRock, одного из крупнейших инвестиционных фондов, считается одним из самых влиятельных голосов на мировой арене, а его заявления часто задают тон политическим дискуссиям по всему миру.

В своем ежегодном письме инвесторам он назвал увеличение продолжительности жизни людей новой угрозой, которая ведет к пенсионному кризису.

По словам Ларри Финка, более продолжительная жизнь означает, что работникам, возможно, придется выйти на пенсию в более позднем возрасте, чтобы их сбережения продержались до самой смерти.

Почему ранний пенсионный возраст может стать проблемой

Как отмечает глава инвестфонда, изменение демографии во всем мире приводит к быстрому старению населения, а странам необходимо развивать рынки капитала по американскому образцу, чтобы помочь платить деньги пенсионерам.

"Никто не должен работать дольше, чем он хочет. Но я думаю, что это немного безумие, что наша основная идея о правильном пенсионном возрасте – 65 лет – берет свое начало со времен Османской империи", – заявил глава инвестфонда.

Так, согласно данным источника, прогнозы ООН к 2050 году указывают, что каждый шестой человек в мире будет старше 65 лет, по сравнению с каждым одиннадцатым в 2019 году. Ранее со старением населения столкнулись и в Китае.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Ларри Финк также отметил, что сейчас предпринимаются недостаточные меры для того, чтобы люди имели достаточно денег для защиты своей пенсии, и необходимы "срочные" действия, чтобы помочь им сформировать более солидные пенсионные накопления на случай старости.

Особенно острой подобная проблема является в развитых странах в отношении "зумеров" и "миллениалов".

Другими словами, тревогу у исследователей и экономистов вызывает тот факт, что вместе со старением значительно увеличатся расходы на пенсионное содержание населения, угрожая истощением бюджетов стран и образованием нехватки денег у будущих пенсионеров.

Именно поэтому указывается, что может потребоваться повышение пенсионного возраста, которое уже реализуется в некоторых странах. Так, в Великобритании он равен 66 годам и достигнет 67 лет к 2028 году.

Пенсионные реалии в Казахстане

Официальная статистика в Казахстане, согласно данным ЕНПФ, также указывает на наличие фактора старения населения.

Например, в 1998 году в Казахстане соотношение количества людей трудоспособного возраста (от 25 до 64 лет) к количеству людей в возрасте 65 лет и старше составляло около семи человек.

А в 2023 году этот показатель был равен 5,8 человека трудоспособного возраста на одного гражданина старше 65 лет. К 2050 году, согласно расчетам, как ЕНПФ, так и ООН, он составит уже всего 4,1 человека.

То есть доля лиц в возрасте 60 лет и старше к тому времени вырастет с текущих 12,8% до 16,6%.

Пенсионеры. Иллюстративное фото: RossHelen/Getty Images

В связи с этим в ЕНПФ отмечают, что казахстанцам нужно самим копить на будущую пенсию. А это достигается за счет официального трудоустройства и постоянных пенсионных отчислений.

"В условиях начавшихся процессов старения населения в Казахстане особое значение приобретает накопительный компонент многоуровневой пенсионной системы, когда пенсионные отчисления работающих граждан являются персональными и осуществляются на индивидуальный пенсионный счет каждого гражданина.

Таким образом, пенсионный капитал каждого гражданина в накопительной пенсионной системе не зависит от демографических процессов, а зависит от полноты и регулярности отчислений пенсионных взносов, а также от инвестиционной доходности пенсионных накоплений", – указывалось в сообщении ЕНПФ.

Напомним, что пенсионный возраст в Казахстане в 2024 году остается следующим:

мужчины – 63 года;

женщины – в 61 год до 31 декабря 2027 года, после чего ожидается его постепенное повышение до 63 лет к 2031 году.

Другими словами, вопрос старения населения является актуальным для многих стран, включая и Казахстан.

И чтобы будущие пенсионеры не оказались без достаточных накоплений, казахстанцам следует уже сейчас озаботиться о том, чтобы регулярно производить пенсионные взносы и использовать инвестиционные инструменты для будущей пенсии.