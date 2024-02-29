Есть ли реальный доход от вложения пенсионных накоплений казахстанцев

По итогам января почти все управляющие пенсионными активами проиграли инфляции в Казахстане. Это значит, что вкладчики не получили реальный доход на свои счета. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Накопления казахстанцев, которые хранятся в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), увеличиваются не только за счет взносов самих вкладчиков и их работодателей, но и благодаря инвестиционной деятельности управляющих пенсионными активами.

На текущий момент управляющими являются Национальный банк РК, а также пять частных компаний: АО "Jusan Invest", АО "Halyk Global Markets", АО "BCC Invest", АО "Сентрас Секьюритиз" и АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance".

Благодаря их деятельности в январе чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, составил более 109,6 млрд тенге. Однако реальный доход, который бы превышал инфляцию в стране, принесли не все управляющие.

Так, например, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, доходность инвестиционной деятельности Нацбанка в январе составила 0,61% при инфляции за месяц в 0,8%. Всего им было заработано 112,6 млрд тенге.

В его управлении между тем находится 18,1 трлн тенге пенсионных накоплений. В разрезе валют, в которые номинированы финансовые инструменты, инвестиционный портфель Нацбанка выглядит так: инвестиции в национальной валюте – 68,4%, в долларах США – 31,6% пенсионных активов.

Какая доходность у частных компаний

Общий объем пенсионных активов, которыми распоряжаются частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП), по состоянию на 1 февраля 2024 года составляет более 34,3 млрд тенге.

Под управлением АО "Jusan Invest" находится более 6,3 млрд тенге . Порядка 65,75% портфеля представлено в тенге, а остальные 34,25% – в долларах. За январь компания заработала для вкладчиков 26,5 млн тенге . Таким образом доходность пенсионных активов составила 0,38%.

. Порядка портфеля представлено в тенге, а остальные – в долларах. За январь компания заработала для вкладчиков . Таким образом доходность пенсионных активов составила АО "Halyk Global Markets" управляет активами на сумму 3,4 млрд тенге : 74,8% хранится в тенге, 25,2% – в долларах. В январе УИП заработал 12,5 млн тенге – доходность составила 0,35%.

: хранится в тенге, – в долларах. В январе УИП заработал – доходность составила У АО "BCC Invest" под управлением было 3,5 млрд тенге. На активы в тенге приходится 73,7% , а остальные 26,3% компания хранит в долларах. За первый месяц 2024 года УИП заработал 11,1 млн тенге и показал доходность 0,29%.

АО "BCC Invest" под управлением было На активы в тенге приходится , а остальные компания хранит в долларах. За первый месяц 2024 года УИП заработал и показал доходность УИП АО "Сентрас Секьюритиз" управляет портфелем на сумму 1,1 млрд тенге. Примерно 75,2% этой суммы компания хранит в тенге, еще 22,8% – в долларах США, а оставшиеся 1,99% – в канадских долларах. За месяц управляющий заработал 11,05 млн тенге и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию – 0,98%.

управляет портфелем на сумму Примерно этой суммы компания хранит в тенге, еще – в долларах США, а оставшиеся – в канадских долларах. За месяц управляющий заработал и показал самую высокую доходность, которая обогнала инфляцию – У АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" под управлением находится порядка 20,02 млрд тенге. В национальной валюте хранится 83,3% суммы, в долларах – 16,4%, а в евро – 0,3%. Компания заработала для вкладчиков 124,2 млн тенге. Таким образом доходность составила 0,66%.

Инвестиционный доход пенсионных активов. Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Другими словами, по итогам января 2024 года только один управляющий инвестиционным портфелем смог обогнать инфляцию в стране, а значит пенсионные активы вкладчиков в некоторой степени обесценились.

Однако казахстанцам следует помнить, что инвестиции рассчитаны на долгосрочную прибыль. Это значит, что нельзя оценивать успешность управляющих всего по одному месяцу.

Напомним, в 2023 году все компании, в том числе и Нацбанк, принесли казахстанцам реальный доход, который заметно обогнал темпы роста цен в стране.