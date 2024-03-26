Сколько денег казахстанские пенсионеры получают из ЕНПФ

Средний размер выплаты по возрасту из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на 1 марта составил 34 075 тенге, а максимальный – 945 752 тенге. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждому пожилому казахстанцу положена пенсия за счет государственного бюджета. Ее средний размер за последний год заметно вырос – об этом мы подробно рассказывали здесь.

Однако, помимо государственной пенсии, при наличии пенсионных накоплений казахстанцы могут рассчитывать на выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Как сообщили в ЕНПФ, по состоянию на 1 марта 2024 года средний размер ежемесячной выплаты по возрасту за счет накоплений составил 34 075 тенге – это сразу на 6,27% больше, чем было год назад. Примечательно, что максимальная сумма, которую получил пенсионер из ЕНПФ, в десятки раз больше – 945 752 тенге.

Всего из фонда с начала года было выплачено 130,8 млрд тенге:

выплаты по возрасту – 31,1 млрд тенге;

единовременные выплаты на улучшение жилищных условий и лечение – более 57,4 млрд тенге;

переводы в страховые организации – 25,2 млрд тенге;

выплаты по наследству – 9,2 млрд тенге;

выплаты в связи с выездом на ПМЖ из Казахстана – 5,6 млрд тенге;

выплаты на погребение – 1,8 млрд тенге;

выплаты по инвалидности – 558 млн тенге.

В целом же по состоянию на 1 марта на счетах ЕНПФ хранится 18,5 трлн тенге. С начала года сумма увеличилась на 3,6%, или на 641 млрд тенге, а за год – на 22,3%, или на 3,4 трлн тенге.

Отметим, что часть суммы была сформирована и за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР), который был введен в 2024 году – на него пришлось более 19,2 млрд тенге с начала года.